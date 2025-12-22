中九龍繞道油麻地段通車 柯創盛稱兒童醫院附近路牌指示不清晰 葉傲冬指可起分流作用

WhatsApp Image 2025-12-21 at 10.46.40 (2).jpeg

中九龍繞道（油麻地段）通車後首個工作天。觀塘區議員柯創盛今早(22日)在港台節目表示，通車首日試過以每小時80公里的車速，由觀塘到油麻地車程只需大約5分鐘，整個體驗不錯，但繞道路牌不足，例如途經兒童醫院附近，駛至迴旋處才看到路牌已經太遲，路牌標示為「油麻地、土瓜灣」，亦容易令人混淆是駕駛舊路，建議應標示為「中九龍繞道、啟德隧道」。

觀塘附近情況「險象環生」

柯創盛又說，在觀塘附近的出口道路指示牌數量不足，形容情況有些「險象環生」，建議可在繞道隧道內放置更多路牌，讓駕駛者及早準備選擇行車線，亦要避免出現「太遲、太少、太細」的問題。他期望政府整體檢視相關配套，認為若未能善用繞道，則「得物無所用」，希望運輸署全面檢視路線安排，研究讓更多專營巴士路線使用繞道，方便市民出行。

避免鐵路故障令將軍澳成「孤島」

油尖旺區議員葉傲冬在同一節目表示，中九龍繞道對於紓緩油麻地一帶的交通有正面作用，以往經加士居道天橋前往九龍中或九龍東，部分路段會與駛往紅隧的路段重疊，導致出現塞車情況，現時繞道通車後可以起分流作用。他提到唯一擔憂是由啟德前往油麻地尾段，駕駛者可能因未熟悉路線而入錯線，建議相關部門密切監察。他又期待未來巴士公司及運輸署可研究開辦更多路線，若將來T2主幹道啟用後，從日出康城前往西九龍僅需約15分鐘車程。增設巴士路線可讓將軍澳居民有更多出行選擇，減少單一依賴鐵路系統，避免一旦系統故障將軍澳變成「孤島」。

