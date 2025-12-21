中九龍繞道油麻地段通車 陳美寶：火災後運輸基建不能停下來 (吳康琦攝)

中九龍繞道（油麻地段）今日（21日）通車，運輸及物流局局長陳美寶在儀式上表示，工程橫跨地面、地下及海上，涉及隧道爆破及天橋建設等繁複工序，施工同時需兼顧市區環境與居民需求。她感謝團隊克服挑戰，令城市運作不受影響。繞道啟用後，繁忙時段由油麻地至九龍灣車程將由約30分鐘縮短至5分鐘，顯著紓緩交通壓力。

陳美寶指出，中九龍繞道「有大有細」，大在於工程規模龐大，橫跨油麻地、佐敦及啟德，需穿越七條鐵路綫，最近距離港鐵隧道僅三米，施工期間共進行2,400次爆破，部分僅有15分鐘窗口，必須依靠團隊協作及科技如建築訊息模擬系統與智慧工地平台。細則在於周密規劃，施工範圍涵蓋油麻地警署、玉器市場等重要設施。她讚揚繞道凝聚工程師心血，體現香港精神與匠心。

發展與經濟不能停滯

她同時提到，宏福苑火災令人痛心，但社會正逐步復常，發展與經濟尤其是交通基建不能停滯。她強調要以基建帶動運力，推動社區命脈暢通流轉。

