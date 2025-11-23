44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
中九龍繞道油麻地段「上天下海落地」 陳美寶：興建歷2400次爆破
香港街馬今日舉行，路線首次包括下月通車的中九龍繞道(油麻地段)。運輸及物流局局長陳美寶出席兩公里領袖跑起步禮時致辭稱，中九龍繞道(油麻地段)齊集「海陸空」3種元素，包括「上天」的天橋、「下海」的海底隧道和「落地」的鑽探地底隧道，又稱興建過程經歷多達2,400次地底爆破，但團隊採用謹慎和創新的工程方法，令每一次爆破可在安全的情況下進行，不影響附近民居。
興建過程拆卸「汽車瓹山窿」停車場
陳美寶指，中九龍繞道(油麻地段)項目貫穿的油麻地、佐敦、九龍灣及啟德地段，附近有很多民居，興建過程亦要拆卸「汽車瓹山窿」的停車場，以及重置油麻地玉器市場、公共圖書館以及母嬰健康院等。她並引述房協主席凌嘉勤說，當初要在有如此多公共設施的鬧市找出這條走線極不容易。
香港街馬的領袖跑路線由中九龍繞道(油麻地段隧道)東面出口出發，沿隧道往九龍灣方向跑至行政大樓折返，再向油麻地方向跑至近馬頭角一帶隧道段，最後折返至隧道東面出口衝線，全長2公里。多名政府官員都有參與領袖跑，包括陳美寶、運輸及物流局常任秘書長丘卓恒、副局長廖振新、副秘書長黃珮玟，以及創新及科技局常任秘書長蔡傑銘、路政署署長邱國鼎、消防處處長楊恩健等。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中九龍繞道油麻地段-上天下海落地-陳美寶-興建歷2400次爆破/621312?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
