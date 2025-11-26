中九龍繞道油麻地段12.21通車 來往油麻地與九龍灣僅5分鐘

歷時8年興建的中九龍繞道油麻地段，將於下月21日通車。當局預計繁忙時間來往油麻地與九龍灣的車程，將由目前約30分鐘大幅縮短至約5分鐘；所有車輛劃一收費8元。

行政長官李家超昨在鐵路會議開幕禮公布相關通車日期。他指，新建的中九龍繞道油麻地段將會啟用，採用雙程三線分隔車道設計，設計繞過繁忙擁擠的交通幹道，節省出行高峰的通行時間，從油麻地來往九龍灣可以由30分鐘減至5分鐘。」運輸及物流局指路政署及承建商正進行最後階段的工作，包括系統測試及演練，通車安排的詳情稍後公布。

中九龍繞道分油麻地段和九龍灣段；率先開通的是西面的油麻地段，全長約4.7公里，當中約3.9公里為隧道，連接油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區和九龍灣。西面出入口連接油麻地交匯處，東面出入口則接駁啟德交匯處。

東面的九龍灣段，連接啟德交匯處至藍田交匯處，全長約3.1公里，當中約2.7公里為海底隧道，貫穿觀塘避風塘及茶果嶺一帶，預計2026年年中完工。

