中九龍繞道油麻地段12.21通車 暫不收費 往返啟德僅5分鐘 慎選行車線

中九龍繞道(油麻地段)將於本周日(21日)早上10時正式通車，貫通連接西九龍的油麻地至東九龍的啟德和九龍灣一帶，屆時往返油麻地與啟德繁忙時間車程料由30分鐘，縮短至約5分鐘。繞道開通後暫不收費，直至九龍灣段明年中全線通車時，才開始收取8元路費。當局表示，已預備緊急方案應對觀塘區高峰車流，又提醒繞道通車後啟德隧道北行不可直上觀塘繞道。有專家認為，繞道可縮減車程，暫不收費亦有助讓駕駛者日後更願意付路費；另有議員指，行駛繞道的巴士路線不足，不足應付觀塘區密集的人口。

中九龍繞道

繞道(油麻地段)全場4.7公里，當中隧道佔約3.9公里，採用雙程三線分隔車道設計，車速限制每小時80公里；繞道油麻地段周日開通後暫不收費，待九龍灣段明年全線通車後才收取8元。其中，駕駛者要注意繞道在油麻地設7個出入口，可經海寶路、西九龍公路及連翔道來往尖沙咀、西區海底隧道、大角咀或葵涌。

至於東面出入口則接駁啟德交匯處及九龍灣道路網，駕駛者可經承啟道、啟祥道及啟福道，來往啟德體育園、九龍灣、觀塘及啟德郵輪碼頭等。此外，中九龍繞道(油麻地段)將連接未來中九龍繞道(九龍灣段)以及將軍澳—藍田隧道組成六號幹線。

路政署 運輸署 警務處 中九龍繞道

籲駕駛者出行前選定路線

警務處西九龍總區交通部(執行及管制組)高級督察鄭耀嵐提醒，西行方向右線出口有雙白線管制，司機在中九龍繞道(油麻地段)的啟德出入位時，會見到最右線的行車線指示「祇往葵涌」。駕駛者選定了最右線的往葵涌路線後，行車線其後會轉為白線，便無法再切回其他路線(包括大角咀、香港(西)及油麻地方向。

運輸署：安排分流控制交通

運輸署助理署長(運輸項目)潘瑞信預計，油麻地段開通後，將為九龍灣啟福道帶來額外交通需求；署方已在相關路段進行改善工程並設交通安排，透過兩個前往觀塘繞道入口分流車輛，減少切線，期望繁忙時段交通仍可控。署方亦已備緊急方案，如遇車龍會調節交通燈號，加快車流離開路口，並提供替代路線作調節。

李耀培：全線通車性價比更高

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向本報表示，作為在荃灣工作的將軍澳居民，非常期待繞道開通，「三線行車、完全無紅綠燈，5分鐘走完」，相信能讓往來市區西和東面的司機「慳時間，慳路程」。至於啟德隧道北行不可直上觀塘繞道的安排，李耀培認為，新安排下司機可「兜去MegaBox轉上觀塘繞道」，行車線亦較以往多一條，相信已可分流。

被問及繞道收取8元路費，李耀培指，「繞道可幫司機慳油錢，但係咪慳到，就要即刻貢獻俾政府呢？」他認為繞道應和隧道統一收費，亦認同繞道待全線通車才開始收費，這樣性價比更高，駕駛者才更願意支付，「到時用8蚊，茶果嶺去西面，唔使再經觀塘，時間快好多，真正打通西東。」

中九龍繞道(油麻地段)

議員料巴士路線不足

中九龍繞道通車後，將有巴士線配合，九巴翌日已有7條線行駛繞道，其中兩條新線直達觀塘區與新界西；城巴開辦首條經繞道的機場巴士「A28X」，來往將軍澳站至機場及港珠澳大橋旅檢大樓，預計日出康城至機場段，車程約45分鐘，並會加密清晨班次。

城巴預計，繞道通車有助減輕中九龍交通壓力，途經龍翔道、亞皆老街、太子道西等路線如20、20A及793號線，行車時間有望縮短。待中九龍幹線及T2主幹道全面通車後，城巴亦計劃安排795號線往返將軍澳工業邨及長沙灣，經繞道行駛。

九龍東候任立法會議員張培剛指，目前交通路線仍不足以應付觀塘區龐大人口。他強調，山上公屋居民屬基層社區，需要每天外出上班養家，但前往屯門、元朗的居民往往要多次轉車，形容情況「非常痛苦」。張培剛期望能增設直達新界西路線，以縮短市民交通接駁時間。

