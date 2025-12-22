中九龍繞道通車｜啟德出口再有司機違規切線 管道內加畫標記提示(林尊豪報道)

【Now新聞台】中九龍繞道通車，不少司機有違規切線，駛入巴士專線等不當行為。路政署表示，已在隧道內外加裝路牌以及加畫標記，提示司機要盡早選定行車線。

新路通車第一日，啟德出口不時上演驚險畫面，有車在分岔路口前停下找路，甚至有車臨時連切兩線落橋。事隔一日，分岔口前擺放了多個雪糕筒，希望減低風險。

的士司機馮先生：「(雪糕筒)幫到的，因為他已經把路封死，你想偷偷切線也切不到。」

不過有司機總要重複同樣的錯誤，選擇在最後一刻才切線。路政署就強調，隧道內有足夠的交通標誌，但都會繼續下工夫，提醒司機盡早選定合適行車線。

路政署署長邱國鼎：「我們在地下多畫道路標記分開四條線，左邊是啟德或九龍灣，之後是觀塘繞道以及兩條線去郵輪碼頭。我們會畫兩組，第一組在昨晚(周日晚)已經大部分完成，第二組差不多接近行政大樓，都會在晚上完成。」

至於接駁觀塘繞道的啟福道出口附近，繼續有啟德隧道出來的車輛違規切入巴士專線，企圖直接駛上觀塘繞道天橋。在早上繁忙時間兩個半小時內，有至少20輛車「入錯線」被交通警截停，警員要求他們靠左駛，轉入常怡道內街等燈，再轉入宏照道才上觀塘繞道。

當局強調新安排原意想減少車輛切線，起到分流作用。

運輸及物流局局長陳美寶：「九龍灣MegaBox一帶，過去大家都知道有時都會出現交通擠塞，或是不太暢順。其實數個月前，運輸署及路政署已經分別在該一帶做了一些交通改善，亦在交通燈信號方面作出調整，希望令到車輛駛入九龍灣地段時可以比以往暢順。我們會一直留意著他們駕駛的情況，密切、動態地觀察有關安排。」

路政署在啟福道兩旁加裝了紅色指示牌，提醒巴士以外的駕駛者不要駛入巴士線，司機駛過這段路應減慢車速留意。

