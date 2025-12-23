中九龍繞道開通後行車暢順 運輸署：發揮分流作用疏導九龍交通

【Now新聞台】中九龍繞道周日開通，經過首個工作日後，運輸署認為行車通暢，中九龍繞道發揮分流作用，疏導九龍交通。

運輸署署理副署長梁世豪：「所有路口行車都是通暢，尤其是繞道，總結昨天的行車量，大概是5萬7千架次，表現是理想。即使是假期或不太緊張的工作天，以往加士居道天橋一帶都會有車龍，但昨天我們見不到有車龍，我們都相信中九龍繞道發揮了分流作用，幫助到整個九龍交通。」

至於接駁觀塘繞道的啟福道出口附近，有多輛啟德隧道出來的車輛違規切入巴士專線，企圖直接駛上觀塘繞道天橋，署方強調已預料該處較多車，因此期望以宏照道入口分流啟德隧道出來的車，認為市民日後會熟習路況。另外，有意見指目的地指示牌不清晰或太遲出現，署方又稱目前已加置路面標記，會盡量接納市民意見，改善相關配置。

