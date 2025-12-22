中九龍繞道｜的士司機指繞道大幅縮減車程 日後收費對乘客和業界仍有吸引力

【Now新聞台】有的士司機表示，中九龍繞道大幅縮減車程，即使日後收費對乘客和業界仍有吸引力。

本台記者在中西區上車，經西隧及中九龍繞道到啟德，車程約15分鐘，車資則約為137元，司機指繞道避開油尖旺區塞車路段，而且少了交通燈位，車程比以往節省約10分鐘，車資則與以往相若，認為即使日後繞道收費對業界和乘客仍有吸引力。

汽總的士分會理事(副調研)梁偉明：「好多乘客、坐的士那些人，他們不會計較多少少錢，最緊要是省到很多時間，起碼不像以前在窩打老道、渡船街般塞車，我覺得會幫助到油尖旺的司機。」

#要聞