中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳

foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。

畫碟質素與Foodie上載的圖片有落差？

該名網民在Threads上發文指，男友預訂好一間標榜由前酒店大廚主理，並提供免費畫碟服務的餐廳跟事主慶祝生日。這間餐廳曾有不少Foodie和KOL拍片出post推介，但事主當日的用餐體驗就非常差，除了店員不熟悉工作外，他們所點的牛扒中的伴菜更是凍的，而甜品Cream brûlée 更疑似焗燶，「個brûlée燶晒，面頭全部黑色嘅」。而最令事主生氣的是畫碟質素與KOL們上載的照片明顯有差別，詢問之下才得知想要更好質素的畫碟效果是需要付費，「訂枱同埋remarks嗰陣餐廳都係完全冇提起過收費呢樣嘢，啲嘢完全貨不對辦都唔會同個客講返聲我哋想要嘅效果係要收費」。整個用餐體驗讓事主和男朋友感到大為失望。

圖片來源：Threads@oomnpqmb

