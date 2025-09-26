中俄倡推遲恢復制裁伊朗6個月 安理會今表決難通過

【on.cc東網專訊】聯合國安理會將於周五（26日）就俄羅斯和中國提出的一項決議草案投票，該決議旨在將對伊朗重新實施制裁的期限推遲6個月。但英媒引述外交官指，該決議不太可能獲得通過。

英國、法國和德國上月啟動了為期30天的快速恢復制裁程序，重新對伊朗實施所有聯合國制裁。如無新進展，聯合國將於周五晚8時恢復實施對伊朗的所有制裁。報道指，在擁有15個成員國的安理會中，通過一項決議需要至少9票贊成，且英國、法國和美國不得否決。有外交官認為，今次表決可能出現大量棄權票，難以獲得通過。

伊朗總統佩澤希齊揚周四（25日）強調，德黑蘭已做好充分準備應對任何情況，如果聯合國恢復制裁，他將調整政策，但希望制裁不會再次發生。

