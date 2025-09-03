中俄北韓領袖聚首 歐盟外交首長稱直接挑戰國際體系

（法新社布魯塞爾3日電） 歐洲聯盟（EU）外交政策首長卡拉斯表示，俄羅斯及北韓領袖今天與中國國家主席習近平一同出席在北京舉行的大規模閱兵式，是致力建立反西方「新世界秩序」行動的一部分。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）告訴記者：「看到習主席今天在北京與俄羅斯、伊朗跟北韓領導人站在一起，這不僅呈現反西方姿態，也是對奠基於規則的國際體系發出直接挑戰。」

她說：「這不僅具象徵意義，俄羅斯對烏克蘭的戰爭正是在中國支持下持續進行。這些是歐洲現在必須面對的現實。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、北韓國家領導人金正恩今天在中國抗戰勝利80週年閱兵式上分別站在習近平兩側。

卡拉斯隨後透過演說指出：「我們正面臨蓄意改變國際秩序的企圖。」

「中國和俄羅斯也談到共同領導百年未有之大變局，以及修正全球安全秩序。」

卡拉斯提到，面對全球動盪局勢，歐洲必須更好地展現其「地緣政治力量」。她還說，「新的全球秩序正在成形」。