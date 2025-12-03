中俄外長強調維護二戰勝果 遏止日本極右挑釁

【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（2日）在莫斯科，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。雙方一致同意堅定維護二戰勝利成果，堅決反對任何企圖為殖民侵略翻案的倒行逆施。中俄繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。

王毅表示，中方願同俄方落實好免簽政策，把好事辦好。明年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，中俄關係發展將迎來新的歷史契機。中方願繼續同俄方一道，全面落實兩國元首重要共識，以更堅定的相互支持、更有力的戰略協作、更進取的互利合作，給兩國人民帶來更多福祉，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

拉夫羅夫稱，俄方恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣問題上的立場。俄方願同中方共同維護聯合國憲章宗旨和原則，加強多邊框架下的合作，捍衞兩國各自國家利益，維護國際安全穩定。拉夫羅夫讚賞中方在烏克蘭危機秉持客觀、公正立場，願同中方保持溝通。王毅闡述了中方一貫立場，表示中方將繼續為政治解決危機發揮建設性作用，雙方還就其他共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

