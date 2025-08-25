中俄關係｜俄媒：普京本周赴華訪問4天

俄媒：普京本周赴華訪問4天。(AP)

俄羅斯傳媒透露，總統普京將在本周前往中國展開為期4天訪問，期間俄中兩國代表團將舉行大規模會談。按計劃，普京將出席周六至下周一，在天津舉行的上海合作組織峰會，並接受邀請，出席下周三在北京天安門廣場舉行的中國抗戰勝利80周年。

《塔斯社》報道，預計普京訪華期間將與中方領導人在8月31日至9月1日舉行的上海合作組織峰會上會晤，並於9月2日出席與中方的重要雙邊會談。報道又指，9月3日，中俄兩國領導人還將出席在北京天安門廣場舉行的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵儀式。

