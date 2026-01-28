中俄防長視像通話 願共同提升應對風險能力

【彭博】-- 丹麥與格陵蘭領導人本周將前往柏林和巴黎，鞏固歐洲方面的支持，此前與美國達成一項框架，為就這座北極島嶼展開談判鋪平了道路。根據丹麥政府的聲明，丹麥首相梅特·弗雷澤裡克森與格陵蘭總理Jens-Frederik Nielsen將於周二出席在柏林舉行的WELT經濟峰會，並與政策制定者和外交官會面，討論地緣政治局勢。弗雷澤裡克森與Nielsen將於周三前往巴黎，與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍共進工作午餐。愛麗舍宮在聲明中稱，雙方將討論北極安全議題，以及格陵蘭的經濟與社會發展，「法國和歐盟準備對此予以支持」。周一，弗雷澤裡克森重申，丹麥尋求在格陵蘭建立北約的永久存在，類似在波羅的海的「波羅的海哨兵」行動。她在漢堡的一場風能峰會上表示：「這不僅對北約北翼至關重要，也將向俄羅斯和中國發出非常強烈的地緣政治信號。我們正朝這一目標努力，同時也在與美國就我們和美國關切的問題進行雙邊對話。」 原文標題Denmark, Greenland Leaders Hold European Talks After US Deal\--聯合報導 Samy Adghirni、Michael Nienaber.M

Bloomberg ・ 17 小時前