中俄防長視像通話 願共同提升應對風險能力

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
【on.cc東網專訊】中國國防部長董軍周二（27日）與俄羅斯國防部長別洛烏索夫視像通話，表示願共同提升應對各類風險挑戰的能力，攜手為全球安全穩定注入正能量。
董軍指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，中方願與俄方一道，認真落實兩國元首重要共識，加強戰略協作，豐富合作內涵，完善交流機制。
別洛烏索夫則表示，俄方願與中方加強兩軍戰略磋商，深化聯合行動、人員培訓等領域務實合作，推動雙方戰略協作向更高水平邁進。
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...BossMind ・ 22 小時前
英國首相施紀賢明日起訪華4天。在訪華前，施紀賢周一接受彭博訪問時表示，英國毋須在中美之間做選擇。施紀賢說，他經常被要求在不同國家之間作出選擇，例如早前與美國商討貿易協議時，被要求在美國與歐洲之間作選擇，但他不會做出這樣的選擇。他說，英國與美國的關係非常密切，當然希望如此，而且雙方將在維持經貿往來的同時，持續發展安全與防衞方面的合作。同樣，對中國視而不見、置之不理是不明智的，畢竟中國是世界第二大經濟體，蘊藏巨大的商機。法新社報道，預料施紀賢與中國國家主席習近平會晤時，會提出黎智英案、俄烏戰事等問題。 (WL)infocast ・ 19 小時前
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 1 天前
早前加拿大與中國達成部份貿易協議惹來特朗普的不滿，甚至表示考慮對加拿大進口的商品加徵100%關稅。美國財政部長...BossMind ・ 1 天前
（法新社北京27日電） 英國首相施凱爾明天起將訪問中國，為8年來英相訪中首例，北京讚揚這有望開啟英中雙邊關係新篇章。中國新使館建案本月20日最終獲得批准，為北京邀請施凱爾訪中打開大門。法新社 ・ 16 小時前
《路透》報道，印度總理莫迪表示，印度與歐盟已簽署一項里程碑式的貿易協議，又指全球各界稱此為所有協議之母。該協議將為印度14億人口及歐洲百萬計眾帶來重大機遇。 報道指，莫迪與歐盟委員會主席馮德萊恩料將於今日(27日)稍晚在新德里舉行的印歐峰會上共同宣布協議，並公布協議細節。報道引述印度消息指，協議正式簽署需待歷時5至6個月法律審查程序，預期協議將在一年內實施。 截至2025年3月的財政年度，兩地貿易額達1,365億美元。(fc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
路透社引述消息人士報導，印度政府為進一步開放全球第三大汽車市場，正計劃將歐盟進口車輛的關稅從目前的 110% 巨幅降至 40%，最快可能於本週二 (27 日) 啟動。 這項指標性的調整預計將隨著印歐自由貿易協定的達成而正式公告。消息人士透露，莫迪政府已同意針對進口價超過 1.5鉅亨網 ・ 1 天前
美國總統特朗普近日警告，若加拿大與中國達成貿易協定，華府將對加國商品徵收100%關稅，加美在對華政策上的分歧再...BossMind ・ 1 天前
黎巴嫩真主黨領導人卡西姆警告，任何針對伊朗的軍事行動，都可能觸發更大範圍的地區衝突。卡西姆說，如果以色列和美國對伊朗發動侵略，真主黨將在適當時機採取行動，重申堅定支持伊朗主導的「抵抗軸心」網絡。阿聯酋則強調，不允許其領土、領空或水域被用於針對伊朗的任何軍事行動，也不會為此類行動提供任何後勤支援。阿聯酋外交部的聲明重申，一貫主張透過外交途徑解決分歧，致力於維護地區安全與穩定。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫也說，美國對伊朗發動襲擊將嚴重破壞地區穩定，期望各方保持克制。佩斯科夫表示，俄羅斯將繼續努力促進緩和局勢，希望有關各方透過和平談判解決問題。北約秘書長呂特就說，雖然北約非常關注伊朗局勢，但這個不是北約應該介入的事務，北約的重點是歐亞大西洋方面。(BC)#伊朗 #真主黨 #美軍 #美股infocast ・ 1 天前
（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯克里姆林宮今天指出，美國斡旋下在阿拉伯聯合大公國舉行的俄美烏三方會談展現「建設性精神」，但仍有「大量工作要做」。不過，接下來仍有大量工作要做。」法新社 ・ 1 天前
英國首相施紀賢今日起一連四日訪華，是八年來再有英國首相到訪中國，將會與國家主席習近平、國務院總理李強及全國人大委員長趙樂際會談。施紀賢接受《彭博》訪問時表示，此行會為英國企業帶來重大機遇，英國毋須在中美之間作出選擇，又認為與習近平會面，不會觸怒美國總統特朗普或損害英美關係。施紀賢說，自己經常被要求在不同國家之間作出選擇，但他不會這樣做。他解釋，英國與美國的關係非常密切，亦會在商業、安全和國防領域與美國保持聯繫，但如果對中國視而不見是不明智。談到隨團訪華的大約60位商界、學界和文化界領袖，施紀賢說，大家都了解當中的機遇，但並不意味要在國家安全問題上妥協。 （BC)#施紀賢 #訪華infocast ・ 4 小時前
美國總統特朗普週一 (26 日) 宣布，將調高對南韓進口商品的關稅稅率，自 15% 上修到 25%，南韓已經緊急派官員赴美協商。鉅亨網 ・ 1 天前
【on.cc東網專訊】美國財長貝森特周日（25日）警告，若加拿大和中國簽署自由貿易協定，且允許廉價商品、特別是汽車製造業商品進入美國供應鏈，美國或對加拿大徵收100%關稅。他又指若中加協定內容超出已公布範圍，北京也可能面臨包括關稅在內的額外懲罰。on.cc 東網 ・ 1 天前
美國總統特朗普日前表示，如果加拿大與中國達成貿易協定，美方將對所有加拿大進口商品徵收100%關稅。對此，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，中國主張各國應以共贏而非零和的理念、合作而非對抗的方式處理國與國關係。 郭嘉昆續指，中加建構新型戰略夥伴關係，就妥善解決中加之間經貿問題作出一些具體安排，體現了平等相待、開放包容、和平合作、共享共贏的精神，不針對任何第三方，符合兩國人民共同利益，也有利於世界和平穩定與發展繁榮。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
英國批准中國「超級大使館」遷建規劃後，倫敦證實了工黨籍首相施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）出訪消息，而且是先中國，後日本。 唐寧街10號首相府宣佈，施紀賢星期二（1月27日）將出發往北京和東京，但未說明詳情。之前有消息稱他的訪問行程包括北京與上海。 施紀賢將是自2018年2月保守黨籍首相文翠珊（Theresa May；特雷莎·梅）以來首位訪華的英國首相。面對經濟環境欠佳，據報他將率領大規模商貿代表團出訪，但起行之前北京傳出消息，中方對英方的商品顯得「不感冒」。 ...BBC News 中文 ・ 18 小時前
【彭博】-- 丹麥與格陵蘭領導人本周將前往柏林和巴黎，鞏固歐洲方面的支持，此前與美國達成一項框架，為就這座北極島嶼展開談判鋪平了道路。根據丹麥政府的聲明，丹麥首相梅特·弗雷澤裡克森與格陵蘭總理Jens-Frederik Nielsen將於周二出席在柏林舉行的WELT經濟峰會，並與政策制定者和外交官會面，討論地緣政治局勢。弗雷澤裡克森與Nielsen將於周三前往巴黎，與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍共進工作午餐。愛麗舍宮在聲明中稱，雙方將討論北極安全議題，以及格陵蘭的經濟與社會發展，「法國和歐盟準備對此予以支持」。周一，弗雷澤裡克森重申，丹麥尋求在格陵蘭建立北約的永久存在，類似在波羅的海的「波羅的海哨兵」行動。她在漢堡的一場風能峰會上表示：「這不僅對北約北翼至關重要，也將向俄羅斯和中國發出非常強烈的地緣政治信號。我們正朝這一目標努力，同時也在與美國就我們和美國關切的問題進行雙邊對話。」 原文標題Denmark, Greenland Leaders Hold European Talks After US Deal\--聯合報導 Samy Adghirni、Michael Nienaber.MBloomberg ・ 17 小時前
【彭博】— 歷經近二十年談判，歐盟和印度達成了一項自由貿易協定，旨在深化雙邊經貿聯繫，抵禦華盛頓關稅政策的影響。Bloomberg ・ 18 小時前
路透社報道，日本當局為避免再與中國發生衝突，要求漁民避免駛往釣魚島附近海域。報道引述漁民和政府消息人士指，自日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論，導致日中關係惡化，加上美國總統特朗普致電高市，要求不要加劇局勢緊張後，當局就向一眾漁民發出相關指示，但不清楚與美方請求是否有關。有漁民透露，當局「史無前例」要求他們避免駛近釣魚島，財相片山皋月與他們會面時指，釣魚島海域如果再起衝突，最終可能引起戰爭。 日本外務省未有正面回應是否曾發布相關指示，只是說已多次就中方的侵犯行為提出抗議。中國外交部回應報道時就批評，一些日本右翼分子多次以捕魚為名，駛入相關海域挑釁和製造麻煩，強調海洋問題應該透過協商對話解決。美方官員重申，反對單方面改變東海現狀。 (WL)infocast ・ 20 小時前
中共中央政治局委員、外長王毅表示，中方歷來從戰略高度重視發展與伊斯蘭國家及伊合組織關係，願與伊方鞏固政治互信，加強戰略協調，堅定相互支持，深化務實合作。王毅在北京與伊斯蘭合作組織秘書長塔哈會談時又說，中方願與伊斯蘭國家共同維護發展中國家正當權益，反對世界倒退回叢林法則，富者恆富、貧者恆貧的歷史不公，必須終結；要構建安全伙伴關係，推動地區熱點問題政治解決，反對強權霸凌，維護中東地區和平穩定；要構建治理伙伴關係，踐行真正的多邊主義。中方引述塔哈表示，伊合組織願與中方鞏固深化夥伴關係，保持對話合作積極勢頭，共同維護地區和平穩定與繁榮發展。 (WL)infocast ・ 1 天前