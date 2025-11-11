鳳凰｜一號風球今日日間維持
中儲糧濟寧直屬庫平台坍塌7死 12人被採取強制措施
【on.cc東網專訊】山東省濟寧市金鄉縣中儲糧濟寧直屬庫有限公司金鄉分公司糧食倉儲項目傘形桁架平台，去年12月3日發生較大坍塌事故，造成7死1傷，直接經濟損失1,346.5萬元人民幣（約1,470萬港元）。事故調查報告近日公布，12人已被司法機關採取強制措施。
調查報告認定該事故是一宗較大生產安全責任事故，因傘形桁架拆除作業過程中鋼絲繩規格選用錯誤、存在損傷缺陷、綁紮方式不合理，電動葫蘆吊點設置不當、違規單點提升，傘形桁架上違規堆載材料等因素，加上施工分包、總承包、監理、建設單位安全管理混亂，屬地黨委、政府和有關部門履職不到位所致。
報告提出處理事故責任人員和責任單位，已被採取強制措施的包括涉事華晟公司法定代表人王濤、中建七局二公司倉儲項目部項目經理褚桂林、執行經理李劍等人，因涉嫌重大責任事故罪，建議由司法機關追究刑責。報告又建議組織處理27人並給予黨紀政務處分，包括中建七局二公司5人、中儲糧濟寧公司4人、金鄉縣住房和城鄉建設局4人、濟寧市住房和城鄉建設局4人、金鄉縣發展和改革局3人、濟寧市發展和改革委員會2人、金鄉縣行政審批服務局3人以及金鄉縣委、縣政府2人，並行政處罰華晟公司等4家單位和11人。
