中共常委蔡奇被指捲英國間諜案 兩研究員因證據不足獲撤控 中方曾稱指控捏造︱Yahoo

蔡奇

【Yahoo新聞報道】英國檢控官懷疑中國排名第五的高層官員蔡奇，曾在一宗現已撤銷的間諜案中接收來自英國國會的情報。案件原本指控兩名英國研究員為中國從事間諜活動，但最終因證據不足而被放棄，引起各方爭議。

英國檢控部門去年 4 月表示，一名中國共產黨高層曾接收兩名英國研究員提供的「具政治敏感性」資料。英國《衞報》報道，該官員是中共中央政治局常委蔡奇，他現為中共中央辦公廳主任，被視為國家主席習近平的「幕僚長」。

為「中國情報人員」撰寫不少於 34 份報告

蔡奇是中共七名常委之一，排名第五，屬於中國最有權力的人物之一。檢控方指控，2021 年 12 月至 2023 年 2 月期間，研究員 Christopher Berry 為一名「中國情報人員」撰寫不少於 34 份報告，內容涉及其友人 Christopher Cash 在國會工作的消息。檢控官認為這些資訊最終流向蔡奇。不過，兩人始終堅稱清白。

檢控部門最終於 9 月 15 日撤銷指控，負責檢控的 Stephen Parkinson 解釋稱，現時證據未能符合起訴標準，否認撤案受到政治壓力。此舉引起工黨和保守黨議員及唐寧街不滿，下議院議長 Lindsay Hoyle 更表達「極度不快」，並考慮展開私人檢控。

Christopher Berry 堅稱清白。

專家質疑指控的可信性

案件的爭議在於，若干中國問題專家質疑指控的可信性。倫敦國王學院中國研究所所長 Kerry Brown 指出，常委級別官員與外國人建立直接聯繫「極不可能」，尤其在習近平領導下更無自由「另起爐灶」。倫敦大學亞非學院中國研究所所長 Steve Tsang 則認為，常委不太可能對國會研究小組的討論感興趣，並批評英國情報部門「若真相信與常委有直接接觸，仍選擇提控，是非常愚蠢的」。

Berry 的律師稱，當事人從未與中共高層接觸，相關指控屬「高度推測」且「不應該提出」。他強調 Berry 只是為商業客戶撰寫報告，內容並無機密。中國駐英大使館則回應，相關指控屬「完全捏造和惡意誹謗」。