中加領導人8年來首次會面 習近平邀卡尼訪北京

（法新社韓國慶州31日電） 中國國家主席習近平今天與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面，這是自2017年以來兩國領導人首次正式會談。習近平在會中說中加關係「已回暖」，他並邀請卡尼訪問中國。

中加兩國領導人利用出席亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會之便進行雙邊會談，習近平在會中表示：「近期，在雙方共同努力下，中加關係已回暖，呈現良性發展態勢。」

習近平對卡尼說：「中國願與加拿大一道，將中加關係帶回正確軌道。」

根據錄音，習近平在會談中並說：「我們歡迎您以加拿大總理的身分訪問中國。」

卡尼則回應說：「我很感謝受到邀請前往中國訪問，並期待成行。我盼望能展開建設性、務實的對話，推動建立更加可持續、更加包容的國際秩序。」