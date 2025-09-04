中匈外長在京會面 強調中歐是夥伴非對手

【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（3日）在北京會見匈牙利外長西雅爾多，雙方均表示中歐並非對手，而是合作夥伴。

王毅表示，在兩國領導人戰略引領下，中匈深化務實合作，雙邊關係處於正史最好時期。中方願同匈方增進戰略互信，深化務實合作，中歐是夥伴不是對手，完全可以相互借鑑，相互成就。他希望匈牙利繼續為推動歐洲樹立理性對華認知，奉行積極對華政策發揮建設性作用。中方願同包括匈牙利在內的國際社會一道，踐行多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

西雅爾多指出，中國是匈牙利最重要的合作夥伴，匈牙利對雙方合作深感滿意，期待進一步深化匈中關係。對中方提出的全球治理倡議，匈方高度重視，願同中方加強多邊合作，推動和平解決國際爭端。歐中合作是機遇不是風險，把中國視為系統性對手是最大誤判，匈方堅定支持歐中關係發展。

