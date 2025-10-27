本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
中印時隔5年恢復直航 靛藍航空班機降落廣州
（法新社加爾各答/廣州27日電） 中斷5年後，印度與中國恢復直航，體現兩國關係正逐漸回溫，首班直飛航班從印度東部城市加爾各答（Kolkata）起飛，今晨抵達中國廣州。
印度最大民營航空公司靛藍航空（IndiGo）6E1703航班從加爾各答起飛，今天凌晨近4時降落廣州，正式恢復自2020年因疫情及地緣政治緊張而中斷的直航航線。
印度政府表示，恢復直航將促進「人際往來」，有助於「雙邊交流的逐步正常化」。
首航乘客中有許多尋求跨境商機的印度人，他們在廣州機場接受法新社記者訪問時說，恢復直航帶來了極大便利。
44歲的室內設計師敏特里（Rashika Mintri）說：「這趟旅程非常順暢、輕鬆又愉快，我可以一來再來。」
印度與香港之間已有定期航班，而更多從印度首都新德里（New Delhi）出發飛往上海與廣州的班機，預計將於11月開始通航。
執飛這趟航班的靛藍航空機師穆克吉（Abhijit Mukherjee）說，如果沒有直飛航班，乘客就必須在泰國曼谷（Bangkok）或新加坡轉機。
55歲的穆克吉說：「轉機時間累積起來可不少。」他手裡拿著落地時獲贈的花束說，這趟直飛航班「非常順利」。
機場報到櫃台舉行了剪綵儀式，長長的隊伍也代表2020年以來首班從中國飛往印度的直航航班正式啟動。
居住在加爾各答華人區塔壩（Tangra）的陳姓乘客說：「對我們這些在中國有親戚的人來說，這真是個好消息。」
他還說，恢復直航「將促進貿易、旅遊與商務往來。」
33歲的印度商人阿里（Athar Ali）在辦理返回加爾各答的登機手續時表示，恢復直飛航班是中印「修復關係的第一步」。（編譯：劉文瑜）
