中國《鬼滅之刃 無限城篇》傳因中日關係緊張提早撤檔？影院澄清了

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲登陸中國，接連創下票房佳績，不到 1 週就達到 4 億人民幣的票房成績。然而近幾天由於日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，造成中國和日本關係緊張，原本將在中國上映的日本電影都突然宣布暫緩。這也引起許多粉絲擔心《鬼滅之刃 無限城篇》是否會被撤下，不過對此多間影院證實：「沒有收到通知」

當地鬼滅粉都擔心遭到提到撤下。（圖源：電影鬼滅之刃無限城篇）

最近《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》和《工作細胞》真人版兩部原定上映的電影被臨時撤檔，由中國當地代理商確定和最近日本言論有關。此後中國社群平台「小紅書」和「微博」等都傳出，人氣動畫《鬼滅之刃 無限城篇》可能將提前下映的消息。

但對於《鬼滅之刃 無限城篇》將提前下映的傳聞，除了北京部分影院確認撤下外，根據當地媒體報導，中國其他電影院者出面澄清，表示目前並未收到任何官方通知，現場電影票依然可以正常購買，排片也沒有異常。

甚至有當地貓眼電影平台貼出《鬼滅之刃 無限城篇》引進中國的相關通知，可以看到該電影在中國採取總共 6 階段的密鑰發行，每階段都需要拿到密鑰才能在電影院正常播放。目前許多電影院和微博上的電影媒體人也證實，中國當地電影院已經拿到第 3 階段，也就是直到 11 月 23 日為止的密鑰。假如後續剩下的 3 個階段全部正常上映，將會持續上映到 12 月 13 日為止。

