天文台料低壓區本週中入南海
中國「超級大使館」｜英政府延期審批興建計劃 中方拒交完整圖則｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國擬於英國倫敦的前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）建造新的大使館，有關這個佔地 2 萬平方米的「超級大使館」的爭議不斷。外界原本預計英國政府於 9 月 9 日公布是否批准中方興建新大使館，但英國副首相兼房屋大臣雷納（Angela Rayner）將有關審批決定延期至 10 月 21 日，稱需要更多時間考慮。
相關報道：
中國「超級大使館」｜英國副首相去信中方 要求詳解圖則遮蔽部分︱Yahoo
中國規劃在英國倫敦建「超級大使館」 爭議背後的四大看點
中國擬建「超級大使館」引發爭議多時，自項目提出以來，已在當地引發多次大型抗議。其中，香港居英民運人士、新疆維吾爾人及西藏團體均擔心，北京可能借此騷擾政治異見者，甚至拘捕。部分居民亦擔憂，使館鄰近倫敦金融區，可能構成間諜風險，例如監控光纖網絡中傳送的敏感資料。中方早前回應稱，新使館可促進中英人民之間的了解與友誼，並有助雙邊互利合作的發展。
本月初，英國政府發現「超級大使館」項目圖則中有部分被「灰化處理」，尤其包括「文化交流大樓」與「使館大樓」。雷納 8 月 6 日向中國駐英大使館發信，要求在兩星期內提供詳細解釋，或考慮提交未經刪減的圖則版本。信中指，這些刪減可能影響公眾對規劃批准內容的認知與透明度。代表中方的建築事務所上周表示，不認為有必要提交大使館的詳盡內部佈局計劃，形容「既沒有必要，也不合適」。
中國興建新大使館的計劃早在 10 年前醞釀，2013 年時任中國駐英大使劉曉明曾指出，目前位於倫敦波特蘭坊（Portland Place）的大使館已難以滿足新時代中國外交的要求。最終中國政府屬意購入位於倫敦塔（Tower of London）對面，建於 1809 年的皇家鑄幣廠原址，涉及金額達 2.55 億英鎊。
