騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
中國「超級大使館」｜英政府第三度延期審批興建計劃 明年 1.20 決定｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限將於 12 月 10 日屆滿。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）行政總裁裴倫德（Luke de Pulford）昨晚（2 日）在社交平台 X 指，收到房屋、社區暨地方政府事務部（Ministry of Housing, Communities and Local Government，MHCLG）規劃小組回信，指是否批准「超級大使館」的決定再延遲，2026 年 1 月 20 日會有決定。
中國駐英大使館回應，對於英方一再推遲對中方新館舍規劃申請的審批時限表示強烈不滿和堅決反對，「我們強烈敦促英方盡快批準中方規劃申請，以免進一步損害雙方互信與合作。」
上月 20 日，《泰晤士報》曾引述消息人士指，使館項目可望獲准興建，軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）都會「開綠燈」。另外報道又指，預計首相施紀賢將會在明年 1 月訪問中國，尋求加強與中國的經濟關係。
稍後有詳細報道。
