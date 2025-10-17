葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
中國「超級大使館」｜英政府第二度延期審批興建計劃 中方：沒有根據，毫無道理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限，再被當局推遲至 12 月 10 日。英國政府原定要在今年 9 月 9 日作出裁定，不過將日期推遲到今年 10 月 21 日，現時再推遲 1 個多月。今次使館建築計劃遭受外界和在野黨派多番質疑，其中有意見指選址鄰近倫敦金融城（City of London），可能方便了中方人員進行竊聽；另外近期英方在「中國間諜案」撤銷了兩名被告的指控，英國國內的「疑中」輿論更盛。中國駐英大使館發言人回應，對於英方一再延後工程規劃審批時限表示強烈不滿。
發言人指，中方新館舍規劃設計方案是一個高品質的方案、得到當地各專業機構高度認可，有關申請符合外交慣例和當地規定及程序。「英方一再延後審批時限沒有根據，毫無道理」，又指為外交館舍建設提供支援和便利是東道國的國際義務。「中英兩國都有在對方首都建造新館舍的需求，雙方應該互相提供便利。我們再次敦促英方拿出解決問題的誠意，及早批准中方規劃申請。」
選址鄰近金融城 規劃包括大型地下室，新隧道
中國在 2018 年以 2.55 億英鎊，購買了皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址作為擬建使館用地，該地佔地 2 萬平方米，如果建設完成，將成為歐洲最大的使館。擬建使館包括辦公室、大型地下室、供 200 名員工住宿的設施，以及一條連接使館樓和使館場地內另一棟建築的新隧道。
由於興建使館計劃的安全憂慮，各方密切關注審批決定。去年，選址區域的塔村市議會（Tower Hamlets Council）曾經以安全和保安為由，拒絕中國申請新使館的計劃。到了去年 8 月，中國大使館再次向塔村市議會提交了相同申請，當時正值工黨上台後 1 個月。之後英國政府於去年 10 月接管了決策權，審批由房屋、社區暨地方政府事務部（Ministry of Housing, Communities and Local Government，MHCLG）負責。
8 月曾要求中方解釋圖則 部份位置為何空白
政府接手後，領導 MHCLG 的副首相韋雅蘭（Angela Rayner）在今年 8 月曾經要求，中國需要解釋為何規劃文件當中的部分房間以「安全原因」而空白一片。為了給參與諮詢的團體，包括中國大使館、倫敦警察局和當地居民協會有更多時間回應規劃方案，韋雅蘭其後將審批時限延至 10 月 21 日。
到了上個月里德（Steve Reed）接任 MHCLG 部長職位後，進一步要求在作出最終決定前再獲得更多時間。《BBC》早前獲得一封信件，MHCLG 在信中就提到由於收到的回應內容較為詳細，因此需要更多時間決定；又補充指要留待收到外交部和內政部的回覆，方能訂出新的審批期限。
在野黨派繼續反對興建
在野保守黨繼續反對中國興建超級大使館，並指責他們試圖掩蓋使館地點將威脅國家安全的相關警告。另一在野黨派自由民主黨也呼籲阻止該申請，並敦促政府對中國採取強硬態度。自民黨外交事務發言人 Calum Miller 指，軍情五處日前已經向議員警告來自中國的間諜威脅，如果政府繼續批准興建使館，將會是「瘋狂的」舉動。
約翰遜前顧問：MI5 MI6 稱擬建使館下有間諜中心
至於在約翰遜（Boris Johnson）時期擔任首相首席顧問的甘明思（Dominic Cummings）在接受《ITV》節目訪問就表示，軍情五處和軍情六處都曾經警告他，中國正「試圖在使館下面建一個間諜中心」，如果允許興建使館，將會是「非常糟糕的主意」。
面對英國仍未放行興建「超級大使館」，中方亦疑似有「應對」：《每日郵報》月初引述消息人士指，英國駐北京大使館遭遇無緣無故「停水」，員工甚至要搬到壁球場作臨時辦公點。消息人士認為，這是中方對英方就「超級大使館」問題的報復手段。
【相關報道】
中國「超級大使館」｜英政府延期審批興建計劃 中方拒交完整圖則｜Yahoo
中國「超級大使館」｜英國副首相去信中方 要求詳解圖則遮蔽部分︱Yahoo
其他人也在看
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 13 小時前
印度對特朗普聲稱莫迪將停止購買俄羅斯石油表示懷疑
印度外交部表示，對於美國總統特朗普聲稱其與印度總理莫迪通話中、莫迪同意停止購買俄羅斯石油一事表示並不知情。 特朗普周三表示，印方當天已保證將停止進口俄羅斯石油。美國推動此舉旨在加大對克里姆林宮的經濟壓力，以促使結束烏克蘭戰爭。但印度政府發言人周四對特朗普的說法表示懷疑，稱印方並不知悉兩位領導人於前一天有任何對話發生。印度政府此前曾表示，關於俄羅斯石油採購問題，與美國的討論仍在進行中。 據白宮一名官員向英國廣播公司(BBC)確認，特朗普計劃在周四與俄羅斯總統普京通話。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
貝森特指責中國商務部談判代表戰狼式外交 稱其缺乏尊重
【彭博】— 美國財政部長斯科特·貝森特嚴詞抨擊一位中國高級貿易官員，稱他最近不請自來跑到華盛頓，行為舉止符合中國「戰狼外交官」的典型特徵。Bloomberg ・ 1 天前
美國高官記者會談中國實錄：痛批李成鋼、500%俄油關稅、稀土新規難行
1%含中國稀土，都可能被管制。我是說，這範圍和規模大到了無法想象，也根本無法實施。貝森特：補充一點，我們目前正處於90天的關稅休戰期。是不是有可能拉長一些來換取推遲呢？也許吧。但是你們知道的，所有這一切都將在未來幾周、在領導人於韓國會晤前來談判。(新增更多問答內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
香港電訊：正仔細審閱 FCC 發出的「陳述理由命令」
香港電訊(HKT)(6823.HK)就媒體查詢有關美國聯邦通訊委員會(FCC)的行動作出回應稱:「香港電訊(HKT)正仔細審閱美國聯邦通訊委員會(FCC)於2025年10月15日向其發出的「陳述理由命令」以全面了解相關情況。我們將會向相關機構作出適當回應,並盡力履行對所有持份者的責任。infocast ・ 21 小時前
特朗普宣布美中處於貿易戰 貝森特提以拉長停火換調整稀土管制
【彭博】— 美國總統特朗普表示已與中國陷入了貿易戰，儘管他的財政部長斯科特·貝森特提議拉長關稅停火期來換取對北京在稀土出口管制上的調整。Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 議會惜別午宴宣布取消︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 1 天前
以巴戰爭︱哈馬斯稱已交還所有可取得人質遺體 部份仍埋廢墟 以色列警告或恢復軍事行動︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】哈馬斯今日（16 日）表示，已交還目前在加沙地帶可找到的所有以色列人質遺體，並稱若要尋回更多遺體，需依賴專門設備在被毀的建築瓦礫中搜尋。以色列方面則警告，若哈馬斯未履行停火協議中的相關條款，可能恢復軍事行動。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
日本前首相村山富市逝世終年 101 歲 在位曾發表講話就二戰致歉｜Yahoo
日本傳媒報道，前首相村山富市今日早上（17 日）在九州大分市的醫院逝世，終年 101 歲。村山富市在 1994 年至 1996 年期間出任首相，曾經在二戰結束 50 周年紀念日發表著名的「村山談話」，以首相身份承認日本透過戰爭侵略多國，並且就此致歉。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
搶人才計劃｜李浩然關注有人來港分娩即返內地坐月 促訂留港日數｜Yahoo
現屆政府推出多項「搶人才」措施，包括高才通計劃。選委界立法會議員李浩然關注，有否申請人「以來港發展為名，產子為實」，勞福局早前回應稱未發現有關情況。李浩然今早（17日）接受電台訪問，他指早前收到投訴個案，並留意到網上平台介紹申請流程，亦有中介安排，關注有人蓄意利用機制來港產子，分娩後隨即返內地坐月。他認為，政府要設立監督機制，防止人才輸入計劃被人濫用。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
IMF：全球債務將達GDP一倍 中美英債台高築
國際貨幣基金組織（IMF）警告，全球政府債務到2029年將達GDP 100%，在不利情況下可能升至123%，接近二戰後高位。疫情前各國債務已快速上升，政策刺激及公共支出壓力持續增加。借貸成本高企，多達55個國家面臨或將面臨高度債務壓力。IMF建議各國將開支轉向基建與教育等增長領域，以提升債務可持續性並支持全球經濟。Yahoo財經 ・ 23 小時前
美國財長施壓 要求日本停止購買俄國能源
美國財政部長貝森特在日美財長會議上，求日本停止進口俄羅斯的液化天然氣（LNG）等能源。 日本財務相加藤勝信與貝森特周三 (15 日) 在美國華盛頓舉行了會談，此次會談的議題包括關稅協議中寫入的日本對美投資事宜，以及 G7 國家加強對俄羅斯經濟壓力的措施。 美國正鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉｜梁君彥稱爭取連任議員不會獲「特別祝福」 譚耀宗指立會是「政治旋轉門」｜Yahoo
立法會換屆在即，提名期下周五（24日）開始。近日「棄選潮」引起關注，至今（16日）累計有 15 名立法會議員表明棄選立場，不少人稱要交棒給新人。李家超在「行政立法同心治港創未來」研討會致辭，他鼓勵愛國愛港立場堅定、有管治能力、熱心服務公眾的優秀人才積極參選。上月宣布不再參選的立法會主席梁君彥表示，議員更新換代是健康自然常態，而「爭取連任嘅議員，係唔會有任何特別嘅祝福」，與初次參選的人都要公平競爭並爭取選民支持。Yahoo新聞 ・ 1 天前
哈瑪斯：悉數交還可尋人質遺體 其餘需專業設備搜尋
（法新社加薩市15日電） 巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，已經將所有能夠找得到的人質遺體悉數交還；以色列軍方證實，紅十字會已在加薩代為接收另兩具人質遺體。以色列軍方證實，由紅十字會已代為接收另兩具人質遺體，正運往在加薩的以色列部隊。（法新社 ・ 1 天前
川普稱莫迪承諾停止購買俄羅斯石油 暗示美印核心矛盾有望化解
(新增第6、7段印度回應)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
英國對香港《引渡法》修訂通過 流亡人士憂慮遭報復 官員：絕不批准政治目的引渡｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國保守黨政府在 2020 年因應《香港國安法》實施，暫停與香港的引渡協議，逾五年後，英國國會周二（14 日）通過修訂《引渡法》，恢復與香港的部分引渡安排計劃，多名流亡英國的香港異見人士擔心，英國政府此舉或令他們面臨更大風險，認為港府可能藉此尋求政治報復。Yahoo新聞 ・ 1 天前
以色列、哈瑪斯停火生效 空拍看「灰色加薩」 8成建築物遭毀 6100萬噸瓦礫待清運
以色列、哈瑪斯停火協議生效，美國總統川普10月13日宣布「戰爭已經結束」，逾五十萬巴勒斯坦人已返回家園。不過，10月11日的空拍畫面顯示，加薩市幾乎成為一片灰色廢墟，四處都是瓦礫堆，建築被夷為平地，或是搖搖欲墜，以色列稱是為了摧毀哈瑪斯的基礎設施。 聯合國估計至9月底，加薩市已有83%的建築物被摧毀或受損。民眾表示當地沒水沒電、「連狗都住不了」，道路旁甚至散落著人類遺骸，對未來感到茫然，不知道多久才能重建完成。世界銀行預估，重建加薩需要超過500億美元（約新台幣1兆6300億元）的經費。 根據聯合國環境署估算，加薩全境大約有6100萬噸瓦礫清運，體積相當於25座巴黎鐵塔；世界銀行估計，重建需要500億美元。 這場戰事始於2023年10月7日，當時哈瑪斯主導的武裝分子突襲以色列，造成約1200人死亡、250人被擄為人質。以色列接下來的反攻，奪去逾6.7萬巴勒斯坦人的性命，其中一半是婦女和孩童。 根據以色列與哈瑪斯日前達成的停火協議，哈瑪斯需要在當地時間13日中午前釋放剩餘人質；無論是生或死。以色列應釋放250名巴勒斯坦囚犯和遭拘捕的1700位加薩居民。 川普已飛往以色列，將與人質家屬會面，並在國會發表演說，隨後將出發埃及主持「加薩和平峰會」，包括聯合國祕書長古提瑞斯、英國、義大利、西班牙和法國等國領袖都將出席。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
美國務院顧問狄利斯涉私藏密件被捕 曾多次與中國官員會面
（法新社華盛頓14日電） 美國檢方今天表示，知名印度事務專家、長年擔任美國政府顧問的狄利斯（Ashley Tellis，或譯田立司）被控違法持有機密資料，並曾多次與中國官員會面。司法部表示，狄利斯非法持有文件罪名若成立，恐面臨長達10年的有期徒刑及25萬美元罰款。法新社 ・ 1 天前
李家超：廣東省政府很快再在港發債 與大灣區等地建立多式聯運模式
行政長官李家超周四(16日)出席「2025粵港澳大灣區高峰論壇」時表示，特區政府全力發揮香港在「一國兩制」下國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，驅動大灣區發展。 李家超表示，上月發布的《全球金融中心指數》報告，香港續位列全球第三，與第一位紐約和第二位倫敦的分數差距，分別收窄至2分和1分。香港的資產及財富管理業務總值，去年底突破35萬億港元，按年大增13%，相當於本地生產總值(GDP)的11倍。 他提及，自2021年起，深圳市人民政府每年在港發行離岸人民幣地方政府債券，累計發行總額至今達260億元人民幣。廣東省人民政府去年也首次在香港發債，廣東省政府很快會再在香港發行新一批債券。 李氏指出，除了通過金融服務吸納國際資金外，政府亦會善用香港內聯外通的優勢，服務更多有意開拓海外市場的內地企業，包括來自大灣區城市的企業一同「走出去」。他指出，政府已於本月正式成立內地企業出海專班，整合投資推廣署、香港貿易發展局和香港駐內地的辦事處，與不同公營機構、專業團體、商會、商業機構合作服務內地企業出海。 他續稱，政府正全力與大灣區各城市和內地省市建立不同的多式聯運模式，包括打造「鐵海陸江」，即鐵路、海路、陸AASTOCKS ・ 6 小時前
泰國公主冀軍方在泰柬邊境修建圍牆
泰王哇集拉隆功的妹妹朱拉蓬公主表示，希望軍方在泰國與柬埔寨邊境修建圍牆。朱拉蓬公主本周在曼谷與軍方會面時，提出要軍方考慮在泰柬邊境修建永久性的圍牆，同時為邊境地區的民眾興建地堡，避免他們於衝突發生時遭波及，她又表示願意由名下的基金會撥款支持有關計劃。 泰國王室向來鮮有發表政治言論或意見，朱拉蓬公主今次發言被解讀為早前與柬埔寨的邊境流血衝突在國內引起高度關注，以致王室都要發聲表態。 泰柬兩國7月在邊境地區爆發嚴重衝突，雙方交火5日，合共造成至少35人死亡。兩國在馬來西亞及中美斡旋下同意停火，但之後多次互相指責違反停火協議。 (WL)infocast ・ 1 天前