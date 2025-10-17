中國「超級大使館」｜英政府第二度延期審批興建計劃 中方：沒有根據，毫無道理｜Yahoo

皇家鑄幣廠舊址已被中方買下，擬建成「超級大使館」。 (Photo by Richard Baker / In Pictures via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限，再被當局推遲至 12 月 10 日。英國政府原定要在今年 9 月 9 日作出裁定，不過將日期推遲到今年 10 月 21 日，現時再推遲 1 個多月。今次使館建築計劃遭受外界和在野黨派多番質疑，其中有意見指選址鄰近倫敦金融城（City of London），可能方便了中方人員進行竊聽；另外近期英方在「中國間諜案」撤銷了兩名被告的指控，英國國內的「疑中」輿論更盛。中國駐英大使館發言人回應，對於英方一再延後工程規劃審批時限表示強烈不滿。

發言人指，中方新館舍規劃設計方案是一個高品質的方案、得到當地各專業機構高度認可，有關申請符合外交慣例和當地規定及程序。「英方一再延後審批時限沒有根據，毫無道理」，又指為外交館舍建設提供支援和便利是東道國的國際義務。「中英兩國都有在對方首都建造新館舍的需求，雙方應該互相提供便利。我們再次敦促英方拿出解決問題的誠意，及早批准中方規劃申請。」

選址鄰近金融城 規劃包括大型地下室，新隧道

中國在 2018 年以 2.55 億英鎊，購買了皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址作為擬建使館用地，該地佔地 2 萬平方米，如果建設完成，將成為歐洲最大的使館。擬建使館包括辦公室、大型地下室、供 200 名員工住宿的設施，以及一條連接使館樓和使館場地內另一棟建築的新隧道。

由於興建使館計劃的安全憂慮，各方密切關注審批決定。去年，選址區域的塔村市議會（Tower Hamlets Council）曾經以安全和保安為由，拒絕中國申請新使館的計劃。到了去年 8 月，中國大使館再次向塔村市議會提交了相同申請，當時正值工黨上台後 1 個月。之後英國政府於去年 10 月接管了決策權，審批由房屋、社區暨地方政府事務部（Ministry of Housing, Communities and Local Government，MHCLG）負責。

韋雅蘭早前要求中方解釋，為何遞交的圖則部份位置空白。 (Photo by Thomas Krych/Anadolu via Getty Images)

8 月曾要求中方解釋圖則 部份位置為何空白

政府接手後，領導 MHCLG 的副首相韋雅蘭（Angela Rayner）在今年 8 月曾經要求，中國需要解釋為何規劃文件當中的部分房間以「安全原因」而空白一片。為了給參與諮詢的團體，包括中國大使館、倫敦警察局和當地居民協會有更多時間回應規劃方案，韋雅蘭其後將審批時限延至 10 月 21 日。

到了上個月里德（Steve Reed）接任 MHCLG 部長職位後，進一步要求在作出最終決定前再獲得更多時間。《BBC》早前獲得一封信件，MHCLG 在信中就提到由於收到的回應內容較為詳細，因此需要更多時間決定；又補充指要留待收到外交部和內政部的回覆，方能訂出新的審批期限。

在野黨派繼續反對興建

在野保守黨繼續反對中國興建超級大使館，並指責他們試圖掩蓋使館地點將威脅國家安全的相關警告。另一在野黨派自由民主黨也呼籲阻止該申請，並敦促政府對中國採取強硬態度。自民黨外交事務發言人 Calum Miller 指，軍情五處日前已經向議員警告來自中國的間諜威脅，如果政府繼續批准興建使館，將會是「瘋狂的」舉動。

約翰遜前顧問：MI5 MI6 稱擬建使館下有間諜中心

至於在約翰遜（Boris Johnson）時期擔任首相首席顧問的甘明思（Dominic Cummings）在接受《ITV》節目訪問就表示，軍情五處和軍情六處都曾經警告他，中國正「試圖在使館下面建一個間諜中心」，如果允許興建使館，將會是「非常糟糕的主意」。

面對英國仍未放行興建「超級大使館」，中方亦疑似有「應對」：《每日郵報》月初引述消息人士指，英國駐北京大使館遭遇無緣無故「停水」，員工甚至要搬到壁球場作臨時辦公點。消息人士認為，這是中方對英方就「超級大使館」問題的報復手段。

甘明思指，軍情五處和軍情六處都曾經告訴他，擬建的超級使館下方將會有個大型間諜中心。 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

