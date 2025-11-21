中國「超級大使館」｜軍情五處及軍情六處據報將「開綠燈」准興建 施紀賢擬明年 1 月訪華｜Yahoo

英國前皇家鑄幣廠佔地 20,000 平方米，若獲批准中國大使館，該處將成為全歐洲最大的中國使館。(Photo by Richard Baker / In Pictures via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限將於 12 月 10 日屆滿。《泰晤士報》周四（20 日）引述消息人士指，使館項目可望獲准興建，軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）都會「開綠燈」。另外報道又指，預計首相施紀賢將會在明年 1 月訪問中國，尋求加強與中國的經濟關係。

白廳消息：「走個形式」後即批

報道引述消息指，只要採取適當的「緩解措施」以保障國家安全，內政部和外交部不會對興建使館計劃提出任何正式反對意見，而這兩部門預計在未來幾日內，就會對興建計劃提交正式答覆，一位來自白廳（Whitehall）的消息人士稱，最終可能只會「走個形式」（formality）就會批准興建大使館。

MI5 高層早前對使館項目態度從容

至於《衛報》引述消息人士表示，軍情五處高層官員在今年夏天曾經下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）會面，席上官員對於在前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）興建中國駐英大使館的前景「非常從容」（very relaxed）。對於興建使館可能引來間諜風險，軍情五處處長麥卡勒姆（Kenneth McCallum）去年 10 月就曾對外表示，處方認為興建一事在他們能夠應對的範圍內，又指他們面對不同使館可能對英構成國安風險的相關應對已經「擁有超過一個世紀的經驗。」消息說，軍情五處已經將應對建議傳達到內政部以至多位內閣大臣。

鄰近倫敦金融城 項目設地下室及隧道等設施

中國在 2018 年以 2.55 億英鎊，購買了皇家鑄幣廠舊址作為擬建使館用地，該地佔地 2 萬平方米，如果建設完成，將成為歐洲最大的使館。擬建使館包括辦公室、大型地下室、供 200 名員工住宿的設施，以及一條連接使館樓和使館場地內另一棟建築的新隧道。

由於選址鄰近倫敦金融城（City of London），反對方案人士就指金融城的電纜跟使館地皮下方連接，不能接受。去年 10 月，英國政府從倫敦塔村市議會（Tower Hamlets Council）接管項目審批權，並且兩度押後審批時限，中方並且對英方一再延後表達過強烈不滿，認為是「沒有根據，毫無道理」。另一方面，英國駐北京大使館亦需要進行大規模翻新，但是《每日郵報》早前報道指中方亦阻止有關翻新計劃，並引述消息指懷疑使館遭中方「切斷供水」作為報復手段，員工需要在壁球場作臨時辦公點。

MI5 本周警告議員 中國國安於 LinkedIn 偽裝獵頭人員

雖然預計 MI5 會為興建中國大使館計劃「開綠燈」，但是部門同時繼續提醒議員提防間諜風險。MI5 日前向議會表示，有兩名中國國安部（MSS）人員偽裝為獵頭人員，在 LinkedIn 分別報稱為「邱璐」（Amanda Qiu）和「Shirly Shen」，並接觸英國不同政界人士，誘使他們利用其身份撰寫地緣政治報告，以獲得英國政商界的「內部資訊」。MI5 警告，人員的目標包括在議會工作的人士、經濟學家、智庫員工、地緣政治顧問以及與政府合作的人員，包括上下議院議員；他們除了會提供工作機會外，亦會向目標提供前往中國的全額旅行資助等。

