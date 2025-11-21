BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
中國「超級大使館」｜軍情五處及軍情六處據報將「開綠燈」准興建 施紀賢擬明年 1 月訪華｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限將於 12 月 10 日屆滿。《泰晤士報》周四（20 日）引述消息人士指，使館項目可望獲准興建，軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）都會「開綠燈」。另外報道又指，預計首相施紀賢將會在明年 1 月訪問中國，尋求加強與中國的經濟關係。
白廳消息：「走個形式」後即批
報道引述消息指，只要採取適當的「緩解措施」以保障國家安全，內政部和外交部不會對興建使館計劃提出任何正式反對意見，而這兩部門預計在未來幾日內，就會對興建計劃提交正式答覆，一位來自白廳（Whitehall）的消息人士稱，最終可能只會「走個形式」（formality）就會批准興建大使館。
MI5 高層早前對使館項目態度從容
至於《衛報》引述消息人士表示，軍情五處高層官員在今年夏天曾經下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）會面，席上官員對於在前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）興建中國駐英大使館的前景「非常從容」（very relaxed）。對於興建使館可能引來間諜風險，軍情五處處長麥卡勒姆（Kenneth McCallum）去年 10 月就曾對外表示，處方認為興建一事在他們能夠應對的範圍內，又指他們面對不同使館可能對英構成國安風險的相關應對已經「擁有超過一個世紀的經驗。」消息說，軍情五處已經將應對建議傳達到內政部以至多位內閣大臣。
鄰近倫敦金融城 項目設地下室及隧道等設施
中國在 2018 年以 2.55 億英鎊，購買了皇家鑄幣廠舊址作為擬建使館用地，該地佔地 2 萬平方米，如果建設完成，將成為歐洲最大的使館。擬建使館包括辦公室、大型地下室、供 200 名員工住宿的設施，以及一條連接使館樓和使館場地內另一棟建築的新隧道。
由於選址鄰近倫敦金融城（City of London），反對方案人士就指金融城的電纜跟使館地皮下方連接，不能接受。去年 10 月，英國政府從倫敦塔村市議會（Tower Hamlets Council）接管項目審批權，並且兩度押後審批時限，中方並且對英方一再延後表達過強烈不滿，認為是「沒有根據，毫無道理」。另一方面，英國駐北京大使館亦需要進行大規模翻新，但是《每日郵報》早前報道指中方亦阻止有關翻新計劃，並引述消息指懷疑使館遭中方「切斷供水」作為報復手段，員工需要在壁球場作臨時辦公點。
MI5 本周警告議員 中國國安於 LinkedIn 偽裝獵頭人員
雖然預計 MI5 會為興建中國大使館計劃「開綠燈」，但是部門同時繼續提醒議員提防間諜風險。MI5 日前向議會表示，有兩名中國國安部（MSS）人員偽裝為獵頭人員，在 LinkedIn 分別報稱為「邱璐」（Amanda Qiu）和「Shirly Shen」，並接觸英國不同政界人士，誘使他們利用其身份撰寫地緣政治報告，以獲得英國政商界的「內部資訊」。MI5 警告，人員的目標包括在議會工作的人士、經濟學家、智庫員工、地緣政治顧問以及與政府合作的人員，包括上下議院議員；他們除了會提供工作機會外，亦會向目標提供前往中國的全額旅行資助等。
【相關報道】
中國「超級大使館」｜英政府第二度延期審批興建計劃 中方：沒有根據，毫無道理｜Yahoo
中國「超級大使館」｜英政府延期審批興建計劃 中方拒交完整圖則｜Yahoo
中國「超級大使館」｜英國副首相去信中方 要求詳解圖則遮蔽部分︱Yahoo
其他人也在看
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
Reuters高市早苗「台灣有事」言論已引發中國對日本的全力反制。 中國政府接連出招，試圖迫使日本首相高市早苗撤回涉及台灣防務言論。面對排山倒海的壓力，「鐵娘子」高市目前似乎仍未「退縮」。 繼發出停止赴日旅遊與留學警告、日本電影在華「被下架」後，據日本共同社報導，東京當局先後接獲北京通知，暫停進口日本水產，並停止日本牛肉對華出口磋商。 韓國當局星期四（11月20日）稱接獲北京通知，原訂即將在澳門舉行的第16次中日韓文化部長會議延期舉行。中國外交部發言人毛寧說，高市早苗言論「破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍」，導致開會條件「暫不具備」。 ...BBC News 中文 ・ 3 小時前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 1 天前
高市早苗言論風波，台灣捲入中日角力為何力求低調？
AFP 日本首相高市早苗表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，引發中日外交危機。她被視為「最具親台象徵」，曾公開表示蔡英文是「我憧憬的女性」，上任前也曾訪問台灣與賴清德會面。 台灣這次成為「被提起」的對象，突然捲入了中日角力，執政的民進黨對此沒有積極發言，分析指台灣政府力求低調，避免挑起中方的民族情緒、激起北京向台灣作「懲罰式」反制。 在野國民黨內部則對高市的言論態度分歧，有「老一代」政治人物批評日方言論，新任黨主席就態度溫和，分析認為「友日」已經成為國民黨新一代領導階層的新戰略底色。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
北海道及青森水產界人士感擔憂 有加工經營者不滿政府應對
在北京，外交部發言人昨日表示近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大原則問題上的錯誤言論引起中國民眾強烈公憤，在當前形勢下即使日本水產品向中國出口亦不會有市場。infocast ・ 21 小時前
傳美國制定俄烏和平協議 要求烏克蘭割地及放棄武器
《路透社》引述消息人士報道，美國已向烏克蘭總統澤連斯基發出信號，要求烏克蘭必須接受美國起草的俄烏和平協議框架，該協議建議烏克蘭放棄部分領土及削減武裝部隊的規模。 相關協議對烏克蘭而言是一次重大挫折，美國國務卿魯比奧表示，美國將繼續根據俄烏雙方的意見，制定結束戰爭的潛在方案。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
黃循財冀中日緊張關係降溫 暗示中國應放下歷史成見
日本首相高市早苗近日的涉台言論令中日關係惡化。新加坡總理黃循財周三出席彭博論壇時指，期望中日緊張關係降溫，又暗示中國應放下歷史成見。黃循財指，日本似乎傾向於穩定與中國的關係，而非讓局勢升級，希望中國也能保持相同態度。他指，中日因領土爭端和歷史戰爭等，雙邊關係複雜，希望兩國能設法化解非常複雜的議題，又指東南亞國家已經和日本做到這一點，將歷史放在一邊，並繼續向前邁進。黃循財指，新加坡及其他東南亞國家，支持日本在區域內扮演更重要角色，包括安全前線，以促進地區穩定。 黃循財談及台海局勢，指在美國維持一中政策的背景下，除非出現真正踩到北京紅線的情況，否則台海不太可能爆發戰爭。(ST)infocast ・ 1 天前
中美AI攻防戰逆轉？白宮出面叫停 要求國會否決限制輝達出口提案
彭博引述消息人士報導，白宮官員正積極遊說國會議員，要求他們反對一項旨在限制輝達 (NVDA-US) 向中國及其他競爭國家出售 AI 晶片的提案，此舉讓這項立法的前景更加黯淡鉅亨網 ・ 22 小時前
據報白宮要求國會否決限制Nvidia(NVDA.US)出口法案
《彭博》引述消息人士報道，美國白宮敦促國會議員否決一項限制Nvidia(NVDA.US)向中國及其他非盟國出售AI晶片的法案。AASTOCKS ・ 21 小時前
特朗普威脅對部分民主黨人進行審判 暗示用死刑懲罰
【彭博】— 美國總統特朗普表示一群民主黨議員應被審判，甚至暗示他們應面臨死刑。此前這些民主黨人發布了一段視頻，呼籲情報部門和軍方人員拒絕執行違法命令。Bloomberg ・ 8 小時前
美國飛彈短缺 共同社：日本首度出口「愛國者」攔截飛彈
據日本《共同社》周三（19 日）報導，多方消息來源稱，日本政府已向美國出口了「愛國者」地對空攔截飛彈，這是自 2023 年日本政府解除對致命武器等成品出口禁令以來首例。鉅亨網 ・ 1 天前
日本自民黨內部開會 認為有必要同中方保持溝通對話
日本首相高市早苗月初在國會發表「台灣有事論」，導致中日關係陷入冰點，多項官方及民間交流要取消或延後。日本自民黨外交小組和外交調查會召開聯席會議，商討對策，與會者要求同中方保持溝通對話。外交小組組長高木啟會後見傳媒時強調，應冷靜應對，正因為存在問題才更有必要努力溝通。 早前訪華的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰亦有出席會議，匯報同中國外交部亞洲司司長劉勁松進行磋商的內容。對於中國社交平台上載金井疑似向劉勁松低頭致意的視頻，有與會者提出，應向國際社會澄清，日方並非為道歉而赴華磋商。(ST)infocast ・ 2 小時前
荷蘭撤回安世半導體接管命令 出於哪些考慮？
荷蘭政府周三 (19 日) 宣布已停止依《關鍵物資可用法》(Goods Availability Act) 對中國企業聞泰科技 (600745-CN) 旗下的安世半導體 (Nexperia) 所施行的接管措施，其背後考量主要基於全球供應鏈穩定、外交層面的建設性對話以及對歐洲自身利益的重新評估。鉅亨網 ・ 1 天前
外交部:李強沒見高市安排 促日方自重
中方已表明總理李強在二十國集團(G20)峰會期間，沒有會見日本首相高市早苗的安排，但日方聲稱對與中方對話接觸持開放態度。中國外交部發言人毛寧在例行記者會重申，李強沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。 日本多名高官聲稱高市早苗的涉台言論，沒有改變日本政府的既有立場，但日方無意撤回言論。毛寧強調，在台灣問題上，日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，如果日本政府立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」同台灣問題相關聯。口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，僅憑一句立場未變，解決不了中方關切。日方應當認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。 毛寧指出，歷史上，日本曾經強行侵佔台灣，並進行長達半個世紀的殖民統治。在台灣犯下罄竹難書的罪行，今年是台灣光復80周年，日本應該記住，台灣是中國的台灣，台灣是否「有事」根本不是日本的事。借台灣生事，只會給日本找事。(ST)infocast ・ 19 小時前
荷蘭政府交還安世半導體控制權予聞泰科技
荷蘭政府交還中資晶片製造商安世半導體，予其母公司聞泰科技(600745.SS)。此前，荷蘭宣布接管安世，因憂慮其關鍵技術可能會被轉移至聞泰科技，但此舉已開始影響全球各地的汽車生產。AASTOCKS ・ 1 天前
中國｜回應暫停日本進口水產 外交部：目前情勢不會有市場
在北京，外交部發言人毛寧主持例行記者會，回應中方已向日方通報暫停進口日本水產品相關細節和原因。 毛寧表示，日方先前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。 毛寧強調，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。目前情勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。Fortune Insight ・ 1 天前
與特朗普言歸於好 馬斯克又成白宮座上賓
馬斯克周二返回白宮，顯示美國總統特朗普與這位世界首富之間的緊張關係已經解凍。今年早些時候，由於在政府赤字支出問題上發生激烈分歧，兩人一度親密的關係破裂。Bloomberg ・ 1 天前
外交部:日本沒有資格成為聯合國安理會常任理事國
中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，根據《聯合國憲章》，安理會負有維護國際和平與安全的首要責任。日本在二戰期間發動侵略戰爭，為亞洲和世界人民帶來深重災難。時至今日，日本仍未徹底反省戰爭罪責，還有人宣揚錯誤的二戰史觀，參拜靖國神社，歪曲否認甚至美化侵略歷史。這樣的國家承擔不了維護國際和平與安全的職責，沒有資格成為聯合國安理會常任理事國。毛寧再次批評日本首相高市早苗近期公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，踐踏國際法和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序。(ST)infocast ・ 1 天前
外交部:日方若拒不撤回高市涉台言論 中方將進一步反制
日方指稱日本首相高市早苗「台灣有事」言論，符合日本長期以來的觀點。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁並重申，中方嚴肅敦促日方收回有關的錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係的政治基礎。警告如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。 被問到中方會採取哪些進一步反制，毛寧強調，高市的涉台錯誤言論，從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責，中方是有理由作出反應。日方首先應當收回錯誤言論，以實際行動維護中日關係的政治基礎，否則中方將不得不採取進一步的措施。(ST)infocast ・ 1 天前
美國前商務部長雷蒙多：特朗普的關稅政策到下一屆政府也很難取消
美國前商務部長雷蒙多表示，唐納德·特朗普的關稅政策可能會在他的任期結束之後延續，因為會有政治擔憂提供支撐，擔心取消保護主義壁壘會疏遠工人階層，而這個群體擔心會因外包和人工智能而失去工作。Bloomberg ・ 1 天前
關稅衝擊！美國8月貿易逆差大縮水 進口驟降推動收窄
綜合外媒周三 (19 日) 報導，受美國總統川普推動的對等關稅正式上路影響，美國 8 月貿易逆差大幅縮小至 596 億美元，創下今年以來最大單月縮窄幅度。進口金額出現逾四個月以來最大降幅，而部分國家為避免關稅衝擊提前備貨，讓今年多個月鉅亨網 ・ 1 天前