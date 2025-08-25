港大 AI 模型辨識精子受精能力
中國五年間檢疫 6.4 億入境旅客 路透：維持肺炎年代管制
中國海關總署透露，2020 年「十四五」以來，全國在各口岸檢疫了 6.4 億名入境旅客。路透社報道指，即使北京嘗試刺激旅遊業和吸引外國投資，當局仍然維持 2020 年以來中國爆發肺炎後的「零感染」管制措施。
國務院新聞辦公室今日（25 日）舉辦了「高質量完成十四五規劃」系列主題記者會，其中海關總署在記者會上公佈，自「十四五」以來，海關與衞健及疾控等部門強化聯防聯控，五年間對 6.4 億進境人員、3 億進境交通連輸器具實施衞生檢疫，截獲病媒生物 525 萬隻，有效防範了三十餘種蟲媒傳染病傳入。
五年檢出 18 萬例傳染病
海關總署副署匚趙增連回答傳媒提問時說，海關同期在口岸檢出了 18 萬例傳染病，但沒有說明是甚麼傳染病。他指出，「十四五」以來，中國口岸檢疫防綫更加牢固，中國建立了精準防控制度，打造了從境外到國門再到家門的閉環鏈條。
路透社報道以中國「維持肺炎年代管制」為題，指出澳洲及英國已警告旅客，入境中國可能要面對健康檢測；即使北京嘗試刺激旅遊業，吸引外資，振興掙扎中的經濟。報道指，中國由 2020 年初至 2022 年底的嚴格零感染防疫措施，實際上封鎖了這個全球第二大經濟體。
