中國人口四連跌 專家：出生率與乾隆初年相若

中國出生人口近年屢創新低，2025 年的新生嬰兒數字跌破 800 萬，是 1949 年有紀錄以來最低，而年滿 60 歲的人口則已升破 3.2 億。 (Photo by Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

中國國家統計局公佈最新人口數據，顯示目前全國有 14.05 億人，連續四年下降。人口萎縮主因為出生人口持續減少，去年新生嬰兒數字跌破 800 萬，是 1949 年有紀錄以來最低。專家指出，嬰兒是推動消費的重要動力，出生人口下降將導致中國進一步倚賴出口以維持經濟增長。

新生嬰兒不及十年前一半

中國國家統計局今日（19 日）發佈多項數據，包括 2025 年年末的全國人口數字。目前全國有 14 億 489 萬人，比 2024 年年末減少 399 萬人，這是中國人口連續第四年下降，比 2021 年高峰期的 14.13 億已減少了大約 771 萬人。人口減少的直接原因是出生人口不斷下降，由高峰期 2016 年的 1,786 萬人銳減至 2025 年的 792 萬人，是中國 1949 年有紀錄以來的最低數字。

與此同時，中國死亡人口持續微升，2025 年死亡人口為 1,131 萬人，死亡率由 2024 年的 7.76% 上升至 2025 年的 8.04%，是 1968 年以來的新高；相反，同期出生率由 6.77% 下跌至 5.63%，人口自然增長率為 - 2.41%。路透社引述美國威斯康辛大學麥迪遜分校人口學專家易富賢指出，中國 2025 年的出生率與 1738 年（清乾隆三年）大致相同，而當年全中國只有 1.5 億人。

註：數字不包括港澳台及外籍人士

出生率下降與結婚率息息相關，2024 年，全國婚姻登記數字為 610 萬，比 2023 年的 768 萬激降五分一。政府於 2025 年放寬婚姻登記制度，准許新人離開居住地註冊結婚，帶來成效；2025 年結婚率較 2024 年上升了 22.5%。統計數字亦顯示，目前中國年滿 60 歲的人口約為 3.2 億，佔總體 23%，至十年後，預計年屆六旬的人口將突破四億大關，相當於美國及意大利整體人口的總和，而這些長者都會離開勞動市場。

催谷生育 去年起提供 3,600 元育兒補貼

針對人口萎縮，中國政府 2025 年 1 月推出鼓勵生育措施，包括育兒補貼制度，無論一孩、二孩、三孩，每年均可領取 3,600 元人民幣補貼，直至年滿三歲。三歲以下幼兒的照顧開支又可以扣稅，上限為 2,000 元。CNN 引述易富賢指出，兒童是「超級消費者」，出生率低迷將導致中國內需疲弱，中國就只能依賴出口維持經濟增長。

《金融時報》引述易富賢形容，中國出生率的下滑就如巨石滾落山，無可避免。他歸咎中國早前的一孩政策，現在恨錯難返。他認為，各種鼓勵生育措施作用不大，因為未能對症下藥，「必須改革社會保障制度及稅制，加強家庭觀念，才能讓人覺得生兒育女在物質上和道德上有回報」。

中國近年出生率低迷，專家認為與社會保障制度及稅制有關。(Photo by Cheng Xin/Getty Images)

中國國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍則撰文稱，2025 年中國人口規模巨大，勞動力資源豐富，人口素質進一步提升，城鎮化水平穩步提高，人口高質量發展持續推進，為經濟社會高質量發展提供堅實的人口支撐。她續指，中國人口規模仍超過現有發達國家人口總和，為高質量發展提供了超大規模市場，生產和消費潛力巨大。

她表示，面對近年人口變化的情況，各地區各部門着力推動完善生育支持政策，建立實施育兒補貼制度，大力發展普惠托育服務，不斷擴大優質教育資源供給，健康覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，實施積極應對人口老齡化國家戰略、以人為本的新型城鎮化戰略和健康中國行動。