曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
中國人口四連跌 專家：出生率與乾隆初年相若
中國國家統計局公佈最新人口數據，顯示目前全國有 14.05 億人，連續四年下降。人口萎縮主因為出生人口持續減少，去年新生嬰兒數字跌破 800 萬，是 1949 年有紀錄以來最低。專家指出，嬰兒是推動消費的重要動力，出生人口下降將導致中國進一步倚賴出口以維持經濟增長。
新生嬰兒不及十年前一半
中國國家統計局今日（19 日）發佈多項數據，包括 2025 年年末的全國人口數字。目前全國有 14 億 489 萬人，比 2024 年年末減少 399 萬人，這是中國人口連續第四年下降，比 2021 年高峰期的 14.13 億已減少了大約 771 萬人。人口減少的直接原因是出生人口不斷下降，由高峰期 2016 年的 1,786 萬人銳減至 2025 年的 792 萬人，是中國 1949 年有紀錄以來的最低數字。
與此同時，中國死亡人口持續微升，2025 年死亡人口為 1,131 萬人，死亡率由 2024 年的 7.76% 上升至 2025 年的 8.04%，是 1968 年以來的新高；相反，同期出生率由 6.77% 下跌至 5.63%，人口自然增長率為 - 2.41%。路透社引述美國威斯康辛大學麥迪遜分校人口學專家易富賢指出，中國 2025 年的出生率與 1738 年（清乾隆三年）大致相同，而當年全中國只有 1.5 億人。
出生率下降與結婚率息息相關，2024 年，全國婚姻登記數字為 610 萬，比 2023 年的 768 萬激降五分一。政府於 2025 年放寬婚姻登記制度，准許新人離開居住地註冊結婚，帶來成效；2025 年結婚率較 2024 年上升了 22.5%。統計數字亦顯示，目前中國年滿 60 歲的人口約為 3.2 億，佔總體 23%，至十年後，預計年屆六旬的人口將突破四億大關，相當於美國及意大利整體人口的總和，而這些長者都會離開勞動市場。
催谷生育 去年起提供 3,600 元育兒補貼
針對人口萎縮，中國政府 2025 年 1 月推出鼓勵生育措施，包括育兒補貼制度，無論一孩、二孩、三孩，每年均可領取 3,600 元人民幣補貼，直至年滿三歲。三歲以下幼兒的照顧開支又可以扣稅，上限為 2,000 元。CNN 引述易富賢指出，兒童是「超級消費者」，出生率低迷將導致中國內需疲弱，中國就只能依賴出口維持經濟增長。
《金融時報》引述易富賢形容，中國出生率的下滑就如巨石滾落山，無可避免。他歸咎中國早前的一孩政策，現在恨錯難返。他認為，各種鼓勵生育措施作用不大，因為未能對症下藥，「必須改革社會保障制度及稅制，加強家庭觀念，才能讓人覺得生兒育女在物質上和道德上有回報」。
中國國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍則撰文稱，2025 年中國人口規模巨大，勞動力資源豐富，人口素質進一步提升，城鎮化水平穩步提高，人口高質量發展持續推進，為經濟社會高質量發展提供堅實的人口支撐。她續指，中國人口規模仍超過現有發達國家人口總和，為高質量發展提供了超大規模市場，生產和消費潛力巨大。
她表示，面對近年人口變化的情況，各地區各部門着力推動完善生育支持政策，建立實施育兒補貼制度，大力發展普惠托育服務，不斷擴大優質教育資源供給，健康覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，實施積極應對人口老齡化國家戰略、以人為本的新型城鎮化戰略和健康中國行動。
其他人也在看
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 2 小時前
車Cam直擊｜海怡半島女童過斑馬線鞠躬揮手 司機：終於遇到
鴨脷洲海怡半島日前有司機駕車到屋苑內一條斑馬線時停車，一位女童跟隨大人過路，她期間有禮地向司機鞠躬及揮手一刻被車Cam拍下放上社交平台，影片引起網民討論，表示小朋友「好乖」、「有家教就係咁」。am730 ・ 4 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 5 小時前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
美國強硬外交反效果？金融時報：特朗普正在讓世界愛上中國
《金融時報》分析指出，美國總統特朗普直白且去道德化的外交路線，未能為美國贏得更多尊重，反而在全球範圍內強化中國的影響力。從關稅戰、俄烏戰爭到國家資本主義，美國外交正面臨結構性挑戰，世界秩序也悄然轉向北京。鉅亨網 ・ 1 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 7 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議
2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
詐騙園區成員逃出求助 中國駐柬使館現人龍
柬埔寨政府本月搗破多個電騙集團據點，大量集團成員逃亡後前往所屬國家的駐柬使館求助，位於金邊的中國大使館，昨日（18 日）起門外就大排長龍。報道稱，他們有些人身上沒有護照，向使館求助，想在農曆新年前辦理護照，以便回國。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 2 小時前
加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向
Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
王卓淇澳洲海灘水着放題 Deep V露背乜都齊
【on.cc東網專訊】前港姐王卓淇早前到澳洲旅行，當然少不了換上泳裝到當地的海灘遊玩，日前她晒出到澳洲曼利海灘的靚相，並寫道：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3），手機的話是更加有自然氛圍感。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」
歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。鉅亨網 ・ 8 小時前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 2 天前
幸福是什麼？哈佛醫學院以80年時間定義「幸福」，歸納7個方向：不是來自金錢、名聲或外貌
幸福到底是甚麼？幸福真的有方程式嗎？1938 年哈佛醫學院開始進行關於幸福的研究，追蹤兩組年輕男性並希望找出導向幸福的奧秘。持續 80 年的研究，歸納出 7 個走向幸福的目標，一起來看看數據中的「幸福」定義吧！Yahoo Style HK ・ 59 分鐘前
渣馬2026｜何偉豪曾報名半馬 消防員同袍帶肖像照號碼布完賽 未婚妻感觸：多謝沙田兄弟｜Yahoo
渣打香港馬拉松 2026 昨日（18 日）舉行。在大埔宏福苑五級火殉職的消防員何偉豪原先有報名參賽，大會就在半馬賽事第三組開始前進行默哀儀式。何偉豪未婚妻 Kiki 昨日在社交平台發文，表示何的同袍帶着其號碼布跟公仔完成半馬賽事，「第一次就跑半馬，好叻仔，我哋又一齊完成咗啦」，「多謝渣馬多謝沙田兄弟」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
非洲盃 ｜罷踢離場變捧盃 塞內加爾逆轉勝摩洛哥
非洲盃決賽塞內加爾鬥摩洛哥，塞內加爾因一個12碼，一度罷踢離場，但最終逆轉勝摩洛哥，在最近三屆賽事中第二度捧走非洲國家盃冠軍。Yahoo 體育 ・ 6 小時前