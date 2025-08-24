中國企業投資承建孟加拉首條全封閉高速公路首段通車助紓緩塞車

由中國企業投資承建的孟加拉首條全封閉高速公路、達卡繞城高速公路，首通段18公里昨日正式通車營運，有助紓緩首都達卡交通擠塞問題，為激發區域經濟活力注入新動能。 孟加拉臨時政府道路運輸與橋樑、鐵路顧問福茲爾在通車儀式上，高度評價這個項目對達卡等人口密集城市的重要意義，認為孟加拉極需要這樣的道路。公路開發有限責任公司首席執行官肖志明說，項目引入中國技術及標準，為當地可持續發展及道路交通建設貢獻良策，培養出的技術及管理人才將為孟加拉交通基礎設施發展注入持續動力。 達卡繞城高速公路項目由蜀道集團四川路橋建設集團股份有限公司投資、建設、營運，全長約48公里，總投資超過4億美元。項目位於達卡專區東部，連接孟加拉北部、東北部工業區，並串聯多條國道，是連接達卡市至孟加拉第二大城市吉大港的交通要道。