中國企業計劃發佈 20 萬顆互聯網衛星以擴充衛星基礎設施

隨著中國企業積極布局衛星基礎設施，近期的檔案顯示，中國公司計劃發射超過 20 萬顆互聯網衛星。北京在公開表達對 Elon Musk 的 SpaceX 星鏈計劃造成的擁擠擔憂後，這些正式提交的計劃隨即向聯合國機構遞交。上個月底，來自多家中國衛星運營商的超過十個獨立提案已經向國際電信聯盟（ITU）提交，該機構負責協調無線電頻譜和軌道位置。

其中，最具雄心的計劃 CTC-1 和 CTC-2，各自設計了 96,714 顆衛星。隨著星鏈獲得監管批准，軌道擁擠問題日益凸顯。隨著美國和中國加速部署大型互聯網衛星網絡，軌道容量迅速成為全球太空經濟中最具爭議的資源之一。雖然兩國在大型星座上都投入了大量資金，但美國目前仍占據主導地位，這主要得益於 SpaceX 的星鏈系統，該系統目前占據了低地球軌道中活躍衛星的大多數。

然而，無線電頻譜和軌道位置是有限的，早期進入者能夠在這些關鍵資產上獲得長期優先權。在這種背景下，美國聯邦通信委員會上週五宣布，已批准 SpaceX 發射額外 7,500 顆第二代星鏈衛星，根據《南華早報》的報導。與此同時，中國也在持續擴展其衛星計劃，上個月向 ITU 提交了幾個項目。中國移動提出了其首個 L1 項目，計劃發射 2,520 顆衛星，而上海空間通信則作為千帆大星座的一部分申請了 1,296 顆衛星。

大型網絡計劃也在進行中，包括國網計劃發射約 13,000 顆衛星，千帆計劃到 2030 年目標超過 15,000 顆。隨著星鏈計劃發射 42,000 顆衛星，北京對 SpaceX 的星鏈網絡表達了擔憂，該網絡已經擁擠了共享的軌道路徑並可能造成碰撞風險。在去年 12 月，一顆星鏈衛星發生了意外故障，開始了未計劃的降落。每顆星鏈衛星的設計壽命約為五年，之後會被故意退軌並燃燒在大氣中。

本月初，SpaceX 宣布將約 4,400 顆衛星的軌道從 342 英里降低至 298 英里，這一舉措旨在降低碰撞風險。如今，隨著國家競爭有限的無線電頻率和軌道位置，填補低地球軌道的互聯網衛星的競賽愈演愈烈。根據國際電信聯盟（ITU）的數據，這一區域的衛星通常在距離地球 250 至 1,240 英里的高度運行。ITU 於 2019 年設立的規定要求，衛星系統必須在初次申請後七年內投入運行或至少發射一顆衛星。運營商必須在兩年內部署其計劃星座的 10%，在五年內完成 50%，並在七年內完成整個網絡的建設。

