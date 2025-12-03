香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
中國使館興建核准期限再次延後 英相：需時間考量
（法新社倫敦2日電） 官員今天表示，英國政府已將中國駐英使館興建案的決定期限延至明年。
英國政府部門致相關各方的一封信函顯示，負責評估的住房、社區暨地方政府事務部（MHCLG）大臣，已將定奪此案的最後期限延至1月20日。
這封由對中政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China）公布的信函指出：「我們（住房部）的目標是盡快作出決定。」
橫跨英國政治光譜的居民、人權組織與對中強硬派人士都反對這項大使館興建案，擔心恐被用來監視與騷擾異議人士。此案若獲英國政府同意，中國大使館將成為英國最大的大使館。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）發言人表示，由於「特殊安全影響」，需要更多時間來審議這項申請。
「內政部與外交部已就具體安全影響提供意見，同時自始至終明確表示，在確認所有考量已完成或解決前，不應作出任何決定。」
「住房、社區暨地方政府事務部認為，需要更多時間來全盤考量此一申請。」
住房大臣利德（Steve Reed）先前已將審議此案的最後期限延至12月10日。
目前英中關係仍然緊張，雙方互相指責從事間諜活動，並在前英國殖民地香港的未來發展上意見分歧。施凱爾試圖重啟英中關係，中國使館興建案係其中關鍵議題。
