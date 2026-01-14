中國倫敦「超級大使館」料下周獲批 地底密室貼近通訊電纜 議員憂損國安︱Yahoo

超級大使館選址為皇家鑄幣廠舊址，整個項目佔地約 20,000 平方米。(Photo by Richard Baker / In Pictures via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】位於倫敦東部、鄰近塔橋的中國「超級大使館」計劃，預料將於下周獲正式批准。計劃若落實，將成為中國在海外規模最大的外交設施之一，但在英國國會內部，尤其是工黨議員之間，仍引發廣泛安全及人權方面的憂慮。有議員指出，使館地底設有大量房間，部分位置貼近通往倫敦金融城的通訊電纜，憂慮或構成國家安全風險，同時加劇在英香港人及其他海外族群面對的潛在威脅。

施紀賢月底訪華

綜合外媒報道，超級大使館選址為皇家鑄幣廠舊址，整個項目佔地約 20,000 平方米。英國首相施紀賢（Keir Starmer）預計於本月底訪問中國，外界關注批准時間點是否有助改善雙邊關係。不過，英國官員強調，規劃程序屬獨立處理，未受政治因素影響。

在下議院周二的緊急質詢中，多名工黨議員對項目表達反對。規劃事務大臣彭尼庫克（Matthew Pennycook）稱有關申請屬「準司法程序」，不宜作出評論，並表示任何新增資料均會納入評估範圍。

軍情五處未提出反對

提出質詢的影子內政大臣基恩斯（Alicia Kearns）表示，近期有報道指，超級大使館的未刪減設計圖顯示，地底設有超過 200 個房間，其中一個位置靠近通往倫敦金融城的通訊電纜。她認為，這可能為中國提供從事經濟戰的基礎，形容相關風險被低估。基恩斯稱，若未有顧慮相關風險，日後將成為英國安全部門「每日的難題」，並質疑是否藉批准計劃，讓首相訪華時「送禮」。

彭尼庫克指出，政府會審視所有相關資料，而在完成最終諮詢後，預料會於下周作出決定。據報引述消息指，英國軍情五處未就項目提出安全反對意見。

區議員憂影響居英港人

多名工黨議員亦關注項目對在英的香港人、藏人及維吾爾族社群的影響。國會國際發展事務委員會主席柴萍恩（Sarah Champion）表示，多個政府部門及國際夥伴均曾對計劃提出疑慮，並指過往安全簡報中，中國一直被視為對英國構成敵意的國家。

利茲中央及海丁利選區議員 Alex Sobel 表示，超級大使館或對居英的香港人及維吾爾族群體構成實質威脅。貝斯納爾格林及斯特普尼選區議員 Rushanara Ali 則稱，選址地區穆斯林人口眾多，當中對新疆議題尤為關注，政府有責任認真聆聽居民聲音。

代表諾丁漢郡拉什克利夫選區的 James Naish 指出，爭議不僅涉及建築本身，更關乎國家安全及海外族群的安全保障，並要求政府確保審批程序公正。