中國公司展示 18 隻自主型人形機械人現身，實現新里程碑

一家中國機器人公司近日展示了其所稱的可擴展人形機器人部署的重大進展。LimX Dynamics 本週發佈了一段視頻，展示了 18 台全尺寸的 Oli 人形機器人自主從集裝箱中走出，站立，並以隊形行走，進行協調動作，無需人類干預。這家位於深圳的公司將此次演示稱為全球首個實用的自主人形機器人部署，突顯了多機器人協調的進步，並暗示未來在製造車間中，如何部署和操作一組人形機器人。

上週，LimX Dynamics 公佈了 LimX COSA，一種人形機器人操作系統，能夠在現實環境中實現自主感知、推理和運動。LimX Dynamics 發佈的視頻顯示，Oli 人形機器人模型進行了該公司所描述的完全實用的自主部署。在這次演示中，18 台 Oli 機器人被放置在標準集裝箱內，隨著集裝箱的打開，每台機器人獨立站起，達到全高，並在無人協助下開始用兩條腿行走。

在狹小的空間內，機器人避免碰撞，從集裝箱中走出，並以協調的隊形向前移動，最終完成同步的動作。此次演示基於之前的 Oli 平台展示，早期演示中突顯了單個機器人執行導航不平坦地形、攀登瓦礫和單腳平衡等任務的能力。這些能力是通過 LimX Dynamics 開發的運動強化學習實現的。最新的演示的特點在於多台機器人的協調運作。

這 18 台 Oli 機器人在 LimX 新推出的 COSA（智能體的認知操作系統）系統下運行。COSA 作為一個統一的軟件框架，使機器人能夠進行決策、計劃運動，並共同控制自身的動作。根據該公司的說法，該系統允許多個人形機器人自主協同運作，展示了機器人團隊如何在現實工業環境中部署和管理，例如製造設施。

LimX Dynamics 表示，其 COSA 操作系統的設計旨在模仿人類大腦的某些方面，將認知和物理動作緊密集成在單一軟件框架內。COSA 沒有將決策和運動控制分開為獨立模塊，而是將高層推理直接與低層運動執行相連接，實現計劃和動作幾乎同時進行。該系統還納入了記憶功能，使人形機器人能夠儲存關於先前觀察到的環境和物體的信息。

這些儲存的知識可以用來預測未來的行動並根據經驗調整行為。在攀爬階梯等物理任務中，Oli 人形機器人依賴於機載傳感器，這些傳感器不斷向 COSA 提供實時數據。系統立即處理這些輸入，並根據情況的變化快速調整平衡、姿勢和步態。這種方法解決了傳統機器人架構的常見局限性，因為在這些架構中，感知、計劃和控制是由獨立組件處理的，難以應對不可預測的環境。

相比之下，COSA 將感知模型、學習技能、記憶和影響行為的基本情感狀態統一起來。LimX Dynamics 將這一集成設計定位為一種針對現實環境中持續實體互動的操作系統。根據該公司的說法，COSA 的推出被廣泛認為是具身智能的一個里程碑，標誌著從孤立的演示向人形機器人的實用自主部署的轉變。

