中國公司推出的混合電動車具備 1,274 英里續航及 137 kW 馬達
中國汽車製造商上汽集團（SAIC）最近為其 Roewe 產品線帶來了一個新亮點，推出了 M7 插電式混合動力車型，這是由前 Rolls-Royce 設計總監 Josef Kaban 設計的首款量產車型。Roewe M7 以其卓越的 1,274 英里（約 2,050 公里）的 CLTC 評級續航力和 99 英里（約 159 公里）的純電動駕駛範圍，成為市場上續航最長的插電式混合動力車之一。該車型的動力系統來自上汽集團的第五代 DMH 混合動力系統，該系統結合了一台 1.5 升的內燃機、一個前置電動馬達和一個 19.7 kWh 的鋰鐵磷電池組。專用的混合動力變速器（DHT）優化了整體效率，而標準的 14.5 加侖（約 55 升）油箱則確保了長途旅行中不需要頻繁加油。
在動力性能方面，Roewe M7 插電式混合動力車型在兼顧效率的同時，還提供了不錯的動力表現。其 1.5 升的內燃機可輸出 110 匹馬力和 100 lb-ft 的扭矩，並且具備最高 43% 的熱效率。電動馬達則提供了 184 匹馬力和 243 lb-ft 的扭矩，使這款插電式混合動力車型在加速反應上表現出色。Roewe M7 的最高時速可達 115 英里（約 185 公里），並能在 7.9 秒內從靜止加速至 62 英里（約 100 公里）。在燃油經濟性方面，該車型的 CLTC 評級油耗約為 81 英里每加侖（mpg），這使得 M7 不僅能夠提供持久的駕駛範圍，還具備競爭力的性能。
與同類的插電式混合動力轎車相比，Roewe M7 的純電動駕駛能力顯得尤為突出。吉利的 Galaxy A7 提供 93 英里（約 150 公里）的 CLTC 純電動續航，而長安的 Nevo A05 和奇瑞的 Fulwin A8 則分別達到約 90 英里（約 145 公里）。比亞迪的 Seal 07 DM-i 則稍有落後，純電續航為 78 英里（約 125 公里）。在這樣的背景下，M7 的 99 英里（約 159 公里）純電動駕駛範圍使其在此細分市場中脫穎而出，進一步鞏固了上汽集團在長途實用性與競爭性全電動性能結合方面的努力。
Roewe M7 的設計從「珍珠」概念演變而來，進入量產階段後呈現出大膽的新外觀。前部以大型進氣格柵為特徵，並配有瀑布式的鉻飾邊框，而每側的分體式大燈則賦予這款插電式混合動力車型獨特而現代的外觀。Roewe M7 的內部布局則清新而對稱，配備 D 形方向盤、10.25 英寸的數字儀表盤，以及 15.6 英寸的 2.5K 中央觸控屏。該系統搭載高通 Snapdragon 8155 車載芯片，而基於字節跳動 Doubao 模型的 AI 語音助手則提供了無需手動操作的關鍵功能控制。
自 2006 年上汽集團從 BMW 獲得英國 Rover 品牌的權利以來，Roewe 品牌便開始發展，並專注於設計與技術的融合。Roewe M7 作為 2023 D7 轎車的升級版，延續了這一傳承，擁有現代化的造型、提升的性能以及先進的混合動力技術。Roewe M7 的推出，不僅展示了中國汽車工業在設計與技術上的進步，也為消費者提供了一款兼具性能與環保的選擇，體現了當前市場對於綠色出行的重視。
