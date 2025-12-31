中國公司發佈全球首款 AI 驅動無線康復靴 便捷專業腿部治療

一家中國公司最近發佈了全球首款人工智能驅動的無線恢復靴，旨在為運動員提供專業級的腿部療法，無需到診所、連接電纜或使用高價設備。總部位於楚州的 UREVO，專注於智能健身設備的公司，表示這款靴子結合了人工智能、氣壓壓縮和熱療，形成一個便攜的系統，旨在幫助各級別的運動員。這款靴子配備了 32 種智能恢復模式，依賴於該公司自有的 AI 智能按摩技術。這使得用戶能夠根據需要定制熱身、訓練後恢復或放鬆的療程。

UREVO 透露，內建的人工智能算法能夠實時分析肌肉狀況，自動調整腿部的壓力，並在整個療程中動態適應，以確保舒適性、有效性和針對性緩解。該公司將於 2026 年的 CES 展會上展示這項人工智能驅動的創新，該展會是全球最大的年度科技盛會，將於 1 月 6 日至 9 日在內華達州拉斯維加斯舉行，展覽地點位於威尼斯人會展中心。

根據該公司介紹，這套系統提供的壓力範圍從 80 到 180 毫米汞柱（mmHg），涵蓋了從輕度激活到專業運動療法中常用的深層壓縮。系統還包括基於熱的治療，設有 3 個溫度設置，分別為 100.4、109.4 和 118.4 華氏度（38、43 和 48 攝氏度），旨在促進血液循環和肌肉放鬆。

這款靴子支持多種活動，例如跑步、騎自行車、滑雪、健身訓練和團隊運動。它們使用矩陣氣囊系統，配備 8 個可調的深層按摩節點，專門針對小腿和大腿，幫助減少僵硬感並支持運動後的恢復。同時，配套的移動應用程式使用戶能夠控制壓力、強度、溫度和按摩區域。該應用還支持空中固件更新，使新功能無需更改硬件，並提供實時視覺效果以跟踪恢復過程。

此外，靴子還配有可拆卸的無線控制器和內置的 5,000 毫安時（mAh）電池，單次充電可提供超過四小時的運行時間。該電池還可以作為移動設備的充電寶，這一功能特別適合參加活動或訓練營的運動員。噪音水平保持在 65 分貝（dB）以下，使療程在家庭或共享空間中也能保持安靜。

這款靴子適合跑步者、滑雪者、自行車騎士、健身者、團隊運動運動員以及周末競爭者。UREVO 在新聞稿中提到，多拉鍊調整設計確保一雙靴子適合身高從 160 厘米到 200 厘米的用戶，使得該系統適合隊友、伴侶或家庭成員共享使用。此外，儘管內部裝有馬達、電池和加熱元件，靴子的重量約為 4.2 公斤（9.2 磅）。目前定價為 USD 779.99 / 約 HK$ 6,076，並可在該公司的網站上購買。

