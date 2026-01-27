中國公司計劃發佈首個機器人宇航員進軍太空

中國的人形機器人製造商 Engine AI 公佈計劃將人形機器人送入太空，旨在創造世界首位機器人宇航員。這家總部位於深圳的公司宣布，已與北京星際人類航天技術公司合作，啟動人形機器人宇航員探索計劃。此次任務將部署 Engine AI 的 PM01 人形平台，這是一個通用的具身智能系統，具備高精度環境傳感器、超快運動反應和自主決策能力。

去年，Engine AI 宣稱其 PM01 成為首個成功執行前翻動作的人形機器人。該公司表示，太空探索對機器人的要求遠高於地球上的應用，需具備卓越的性能穩定性、環境適應性和自主決策能力。與地面環境不同，太空任務使機器暴露於真空條件、微重力、極端溫度變化和高輻射水平，這使得機器人系統的操作極限遠超過常規報導。

為解決這些挑戰，這家深圳機器人初創公司表示，將與商業太空公司 Interstellor 緊密合作，進一步提升 PM01 在太空環境中的可靠性。合作將集中在改善機器人的適應能力、韌性和任務執行能力，長期目標是使 PM01 在複雜的太空任務中能夠獨立運作。

根據 Engine AI 的說法，像 PM01 這樣的人形機器人在某些太空任務中可能會超越人類，因為它們能超越生理極限，承擔高風險角色，包括太空站的外部維護、危險區域的探索和長期監測任務，這些任務會使宇航員面臨顯著風險。透過部署人形機器人進行這類操作，該公司表示可以大幅降低人員的任務風險。

Engine AI 和 Interstellor 均表示計劃共同解決關鍵技術挑戰，將 PM01 打造成世界首位人形機器人宇航員。這一倡議代表著中國在將具身人工智能融入太空探索方面的重要一步。

除了太空計劃外，Engine AI 也在擴大 PM01 在地球上的商業存在。去年六月，該公司在京東上發佈了輕量化、高度動態、完全開放版本的人形機器人 PM01 JD Joy Inside，價格約為 $27,000 / 約 HK$ 210,600。此款機型整合了京東的 Joy Inside AI 系統，實現更流暢的對話、協調行為、角色定制、個性發展及個性化語音風格。

PM01 是一款為研究人員設計的緊湊型人形機器人，旨在融合人類般的動作與先進的機器人智能。它具有高度互動的核心顯示屏，仿生結構模仿人類動作，並擁有可旋轉 320 度的獨特腰部。該機器人採用耐用的鋁合金外骨骼，平衡了強度與靈活性。

相比 Engine AI 的全尺寸旗艦人形機器人 SE01，PM01 顯著更小更輕。其身高為 1.38 米，重量約 40 公斤，比較之下比其大型對手矮 27 厘米且輕 8 公斤。Engine AI 發佈的演示錄像突顯了 PM01 的先進視覺感知能力，這得益於 Intel RealSense 深度攝像頭，能實現準確的空間感知。該機器人的雙芯片架構結合了 NVIDIA Jetson Orin 模組和 Intel N97 CPU，提供處理複雜感知、運動控制和即時工作負載所需的高性能計算能力。

同時，Interstellor 也在推進自身的太空雄心。1 月 22 日，該公司舉辦了其「下一站，太空」全球發佈會，揭示了商業載人航天和太空旅遊的路線圖。根據計劃，CYZ1 載具有望於 2028 年早期發射，為乘客提供 100 公里高度的短暫零重力體驗。更高級的任務 CYZ2 計劃於 2032 年左右部署，旨在達到 400 公里軌道高度，實現真正的太空旅遊。

