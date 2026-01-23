中國公民澳洲遇加強版電詐 華領館緊急提醒

【on.cc東網專訊】中國駐澳洲珀斯總領館周三（21日）發布緊急提醒，指近期接到中國公民遭遇電訊詐騙的求助，騙徒自稱「上海市公安局浦西分局」警官。總領館澄清上海行政區劃並無浦西區，呼籲領區內中國公民、中資機構人員和留學生提高警惕。

總領館表示，受害人有一定防範意識，但仍被「加強版」騙術誤導，遭遇經濟損失。騙徒在電話中自稱「上海市公安局浦西分局」警官，指受害人涉嫌犯罪需要配合調查，又表示如果不信，可上網自行百度「浦西分局」官網及聯絡電話以核實真偽。受害人實時搜索到「浦西分局」，網頁顯示的聯絡電話與來電號碼一致，遂信以為真，上當受騙。

總領館指出，騙徒編造了「浦西分局」，並在電話詐騙的同時短暫上線了一個該「分局」的虛假網站，從而誤導受害人。總領館強調，中國公安及其他司法部門不會通過電話處理案件，提醒要立即掛斷來歷不明的可疑電話，如有懷疑可撥打駐澳使領館電話或外交部熱線核實，切勿洩露敏感訊息。

