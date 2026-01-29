錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
中國公民記者拍新疆拘留營後流亡 美國批准庇護申請
（法新社華盛頓28日電） 中國公民記者關恆曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，後流亡美國，他的母親及律師表示，美國移民法官今天已批准他的庇護申請。
現年38歲的關恆曾於8月遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，引發支持者及維權人士擔憂，他可能被遣返回中國，屆時很可能面臨迫害。
然而關恆今天獲准庇護，在近年移民審核趨嚴的背景下，此裁決結果顯得格外難得
關恆的律師陳闖創向法新社表示，關恆的行為「展現非凡的道德勇氣，值得美國政府提供保護」。
他說：「我們深受感動，也由衷感謝大家的關心。」
除了人權活動人士的努力之外，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也在去年12月呼籲批准關恆的庇護申請。
他在寫給國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）的信中表示，美國「有法律責任保護那些尋求避難、免受威權政府迫害的人」。
目前，關恆仍被拘留，而國土安全部在30天內仍可對此裁定提出上訴。
關恆的母親得知判決後已與兒子通話，她表示關恆同樣激動不已：「他之前對今天的聽證會一直感到非常焦慮和不安。」
關恆2021年底在網路上發布一段長達20分鐘的影片，詳細記錄他走訪中國西北部新疆地區的情形。他當時探訪美國網路媒體BuzzFeed調查認定為關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留設施，或很可能是這類拘留中心的地點。
北京當局自2017年以來被控拘留超過100萬名維吾爾人及其他穆斯林，聯合國曾形容此舉可能構成「違反人道罪」。中國堅決否認相關指控，宣稱這些拘留營是職訓中心，有助根除新疆極端主義並促進經濟發展。
其他人也在看
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
大興邨一家3口被斬｜女住戶已駁手筋憂康復能力 房署正安排調遷
屯門大興邨上周五（23日）發生斬人案，一名60歲男子疑因冷氣「倒汗水」問題深心不忿，趁樓下姓謝父女外出時，持菜將父親斬傷，母親見狀上前奮力阻止，她右手前臂被割傷，經手術後已出院，但擔心日後活動能力受影響；而且一家人飽受威嚇，至今未敢回家，需要到處投宿。她直言無論是「倒汗水」問題，還是鑿穿天花都已經解決，至今也不明白對方動機。而根據法庭資料，60歲的譚姓被告正留院，案件押後至明天（29日）或他最早出院日期再訊，期間被告交由警方看管。am730 ・ 17 小時前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 1 天前
日本眾院大選開戰 高市早苗淚崩催票「沒過半就下台」
日本眾議院大選正式拉開為期 12 天的選戰序幕。日本首相高市早苗在東京秋葉原進行首場競選演說時，談及奮鬥 30 多年才登上首相之位的心路歷程，一度激動落淚，引發日本社會兩極評價。高市早苗同時宣布，若自民黨與日本維新會未能獲得半數席位，她將引咎辭職。鉅亨網 ・ 3 小時前
主教山官地僭建猖獗 「管理者」認違法反指政府無正視居民需求
深水埗主教山一帶山坡長期被非法開墾僭建，有人佔用官地設置乒乓球枱及「神壇」等康體設施，更有人在搭建空間設立「毛澤東文化館」。地政總署早前在「文化館」張貼通告，本周一連同食環署清場移走雜物。自稱「主教山體育會」主席的李蘭芳今早(28日)於商台節目指出，在該處設置建築物已20年，直認那裡是官地、搭建的行為違法，但反指政府沒有正視居民訴求，提供足夠康體設施。李蘭芳指，政府近年在主教山前配水庫的工程令居民失去玩樂地方，於是進一步修建出不少運動設施，連同過往的設施已經在該處活動20年。她自稱是「為人民服務，為普羅大眾服務」，認為欠缺康體設施令街坊精神狀態變差。她又指，已多次聯絡政府希望在該處增設康體設施，但沒有人理會，又批評部分官員只會「影相打卡為樂」，不理會平民百姓。am730 ・ 22 小時前
最新一期德國《明鏡》周刊亮出標題：唐納，夠了！
德國《明鏡》周刊 23 日發表的最新一期標題顯示：「唐德，夠了！」封面底部寫道：「川普的帝國主義」、「歐洲如何捍衛自己的立場」。鉅亨網 ・ 1 天前
美ICE探員試圖闖入駐明州領事館 厄瓜多遞抗議函譴責
（法新社基多27日電） 厄瓜多今天譴責美國移民探員企圖闖入厄瓜多駐明尼阿波利斯領事館。根據外交照會內容，一名美國移民暨海關執法局（ICE）探員試圖進入厄瓜多領事館，但遭工作人員阻擋在外，以保護館內的厄瓜多人。法新社 ・ 19 小時前
滑向內戰風險升！橋水達利歐：明尼蘇達州移民衝突事件 恐加速美國衰落
知名避險基金橋水創辦人達利歐周一 (26 日) 示警，指美國正面臨前所未有的內部危機。明尼蘇達州接連發生移民與海關執法局 (ICE) 人員槍殺美國公民事件，象徵美國正步入更暴力與分裂的階段。鉅亨網 ・ 1 天前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏業建築承辦碧瑤灣維修 工人危坐棚架追薪 勞工處：已派員到場協助(陳樂陶報道)
【Now新聞台】薄扶林私人屋苑碧瑤灣的維修工程再有工人到場追討欠薪，而該屋苑的承辦商是大埔宏福苑的宏業建築工程。據工會了解，該屋苑涉款至少450萬元，勞工處表示收到工人求助，已派員到場協助。 有工人沒有配戴安全裝備於棚架上站立並搖晃棚架，又繼續於棚架上郁動，亦有工人危坐於棚架上。有人報警，警方列作企跳，消防到場並打開救生氣墊。有工人於馬路上拉起橫額追討欠薪。有工人曾於去年12月中到碧瑤灣追討欠薪，當時有工人指，二判由九月開始一直沒有支付薪金。碧瑤灣大維修工程由負責宏福苑大維修的宏業建築工程承辦，而宏業的兩名獲授權簽署人張玉濤及黃忠基已離職，因此宏業所有的工程須停工。有工會指，據公開的資料，現時至少有30項由宏業負責的工程停工，連同碧瑤灣，收到兩宗求助個案，每宗涉款至少450萬元，當中包括材料費、工人薪金等。工會代表指，據他了解，業法立案法團原本打算繳款，但大埔宏福苑火災後，決定將款項先保留。建造業總工會理事長周思傑：「宏業那些判頭，其實合約是與宏業簽的，沒有直接與業主立案法團簽約，所以縱使(法團)有錢，它都不可以直接付款給工人或者二判。在這個情況下，我們都嘗試與勞工處各方，包括宏業、業now.com 新聞 ・ 15 小時前
美國派ICE 參與冬奧保安 觸發意大利民眾強烈反彈 米蘭市長批：這是一支殺人部隊｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】冬季奧運會將於下月6日至22日在意大利米蘭舉行，美國將派移民海關執法局（ICE）探員參與屆時美方保安工作，引發意大利民間強烈反彈，米蘭市長 Giuseppe Sala 周二（27 日）在電台訪問中堅決反對，批ICE 是「殺人兵」，「米蘭不歡迎他們」。意大利副總理兼外長 Antonio Tajani 指，ICE 人員不會在街頭執法，只會在行動指揮室內支援，強調情況「並非如納粹親衛隊般嚴重」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
施紀賢訪華｜35 名英國議員聯署 促當面要求釋放黎智英 貿易協議作交換｜Yahoo
中國外交部昨日（27 日）宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施紀賢今日（28 日）起訪華 4 日，為相隔 8 年以來再有英國首相訪華。施紀賢訪華之際，多達 35 名英國上、下議院議員發表聯署信，敦促施紀賢要當面提出黎智英案，並要求將「黎智英獲釋」作為任何貿易協議達成的前提。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
日出康城領都裝充電樁風波 業主收授權票遭群煞滋擾 5人被捕
近日有人在網上發貼文，指將軍澳日出康城領都停車場安裝電動車充電樁，惟即使車位業主有否充電服務需要，一律被要求支付2.1萬元的安裝費，多名業主質疑充電樁的造價過高，有業主希望再開會討論，包括清潔費及保安費在內的管理費加幅過高問題，周日（25日）設「街站」收集居民授權票，期間有人帶同十多名大漢到場滋擾，有人報案求助。警方以涉嫌非法集結拘捕5人，包括一名15歲少年。港鐵則指，當時有業主確認相關人士為同行訪客，客務處按程序放行。am730 ・ 1 天前
日出康城領都充電樁風波 業主設收集授權票攤位 十多人疑「踩場」滋擾 警方拘 5 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳日出康城「領都」早前通過停車場加裝電動車充電樁，每名車位業主需位付2.1萬元。有業主質疑造價過高，希望再開會討論包括管理費、保安費及清潔費等加幅問題。有多名業主周日（25 日）在屋苑範圍設「街站」收集授權票，期間遭多人到場滋擾，警方接獲報案求助到場調查，翌日在多區以涉嫌「非法集結」拘捕 5 名男子，年齡介乎15至53歲。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
親切醫生山本翔酒後闖女廁！ 埼玉餐廳凌晨拉鋸淤青滿身！
這世上總有些人外表光鮮，內裡藏著驚人秘密！日本埼玉縣草加市一家餐廳，2025年11月19日凌晨，上演一場讓人脊背發涼的戲碼。28歲的東京醫院醫生山本翔（化名），本來和朋友聚餐喝酒，結果酒意上頭，衝進女廁對認識的20多歲女子小林優子（化名）動手動腳。警方調查發現，他涉嫌非法拘禁和強制性交致傷，當場逮捕。Japhub日本集合 ・ 1 天前
巴士安全帶新例｜輪椅客扣安全帶需協助 53歲男子不滿被阻時間爭執 涉普通襲擊被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】巴士強制戴安全帶新例周日（25日）起實施，天馬苑有乘客今（27 日）搭巴士時疑不滿另一輪椅乘客需時扣安全帶，雙方口角後繼而動武。事件中一名53歲男子涉普通襲擊被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
移民執法致死案發酵 川普再批市長不合作
（法新社華盛頓28日電） 美國明尼阿波利斯市移民執法致死案持續發酵，就在政府宣布涉案官員停職之際，先前才承諾阻止風波擴大的川普今天卻又砲轟市長，稱其拒與聯邦合作鏟除非法移民，是在玩火。但這位79歲的共和黨人今天卻又抨擊明尼阿波利斯市長，稱其拒絕與聯邦當局合作鏟除疑似非法移民，是「非常嚴重的違法行為」。法新社 ・ 4 小時前
正檢視電話卡實名登記制 當局料今年內提交修例建議
【on.cc東網專訊】為打擊電訊詐騙，政府在2023年實施「電話卡實名登記制」，所有在本地發出及使用的電話卡均須於啟用前，完成實名登記。on.cc 東網 ・ 23 小時前
美聯邦人員明州移民執法2死 共和黨州長參選人退選
（法新社明尼阿波利斯26日電） 美國明尼蘇達州一名共和黨州長參選人今天宣布退出黨內初選，以抗議美國總統川普政府在該州首府明尼阿波利斯展開的移民打擊行動，這項行動已導致兩名平民遭聯邦執法人員射殺身亡。明尼阿波利斯律師馬德爾（Chris Madel），因經常為執法人員辯護而知名，原本在競爭激烈的共和黨州長提名戰中尋求出線，但他在社群媒體上發布辭職影片並批評自家政黨。法新社 ・ 1 天前
美代表團突訪烏斯華雅 阿根廷反對黨質疑意圖
（法新社布宜諾斯艾利斯26日電） 阿根廷反對黨今天批評美國國會議員團突訪國境南方，有南極門戶之稱火地島首府烏斯華雅（Ushuaia），認為此舉顯示華盛頓恐對此區域有興趣。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）向來是美國總統川普（Donald Trump）親密盟友，美國政府飛機未經事先宣布即抵達烏斯華雅，反對黨懷疑米雷伊是否意圖與美國在當地建立聯合海軍基地。法新社 ・ 1 天前