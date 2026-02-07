中國再度發射實驗性航天飛行器，挑戰美國太空力量的優勢

北京再次推進其可重複使用軌道系統的計劃，近日發佈了一款新的實驗性太空飛機，這一行動彰顯了中國在與美國軍事相關的太空飛行領域中，穩步挑戰美國的主導地位。這架飛行器常被拿來與美國太空部隊的 X-37B 進行比較，本週六成功進入軌道，這是自 2020 年以來中國進行的第四次此類任務。所有的飛行均從酒泉衛星發射中心搭載長征 2F 火箭發射，顯示出一種標準化且日益成熟的發射架構。

儘管中國當局尚未公佈這款太空飛機的官方名稱或技術規格，但日益增長的太空愛好者社群將其稱為「神龍」，意指其神秘性與其被認為的戰略重要性。近期的神龍飛行被北京描繪為一項技術驗證任務，而非實際的操作部署，這樣的描述維持了中國在其秘密太空飛機計劃上的中立公共敘事。中國媒體報導稱，這次發射標誌著中國可重複使用太空飛行器計劃的又一輪技術驗證，並被描述為整體推進軌道系統改進的一部分。

根據新華社的報導，此次實驗旨在為和平利用外太空提供技術支持，但並未透露進一步的細節。中國的首款可重複使用實驗性太空飛行器於 2020 年 9 月 4 日成功發射，並在軌道上停留兩天，然後安全返回指定降落點，為後續更具野心的任務奠定了基礎。中國官員稱，首個神龍飛行是該國可重複使用太空飛行器計劃的一個里程碑，認為這為和平應用提供了更便宜和更高效的進入軌道途徑。

第二架飛行器於 2022 年 8 月 5 日發射，並在軌道上停留 276 天，直至次年 5 月 8 日返回指定降落點。隨後的第三次任務於 2023 年 12 月 14 日發射，並於次年 9 月觸地，這次任務強調了熱保護和長時間供電系統的進步。美國獨立追蹤網絡在中國第三次神龍飛行期間偵測到北美地區的無線電信號，令該任務增添了更多的神秘感，這可能暗示該飛行器被用作一個可移動的可重複使用信號情報平台。

儘管北京並未對這些報導作出評論，但數據強化了該計劃具有軍事雙重用途的懷疑。不過，儘管中國的快速進展，美國在可重複使用軌道太空飛行器方面仍然保持領先地位。美國太空部隊的 X-37B 太空飛機於 8 月 21 日開始其第八次任務，搭載 SpaceX 的 Falcon 9 火箭從肯尼迪太空中心發射。在此次第八次軌道測試任務中，X-37B 添加了新的能力，搭載了美國官員所描述的有史以來最強大的量子慣性傳感器，該設備旨在使精確導航在無 GPS 環境下成為可能。

這架飛行器還試驗了高帶寬的星際激光通信技術，這項技術比傳統的無線電連接更能抵禦干擾或攔截。美國的業餘衛星追蹤者也報導說，在達到軌道後不久，該飛行器釋放了一個小型的次級衛星。這些進展顯示出當前太空技術競賽的激烈程度，也反映了各國在太空探索與應用領域的壯大努力。

