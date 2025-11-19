中國政府通報暫停進口日本水產品
中國再暫停日本水產進口 外交部：當前形勢不會有市場
日本首相高市早苗涉台灣言論引發中日外交爭拗，日外務省官員訪華磋商但拒絕撤回言論後，昨傳出中國再次暫停日本水產進口中國。因為福島第一核電廠排放核污水，中方停止進口日本海產已有一段時間，早前才表示恢復部分縣的水產進口；中國作為日本水產主要進口國，日本水產業對消息感到鼓舞，但現在卻得而復失感到十分失望。日本傳媒報道，雖然中國相關部門並沒有指與最近中日爭拗有關，但相信是中方的進一步表態措施。在昨日的例行記者會上，外交部發言人毛寧稱，「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。」另外，有關恢復日本牛肉對華出口的磋商也叫停。
共同社昨報道，據悉中國政府已暫停日本水產的進口手續。據日本政府相關人士透露，中方主張有必要就福島第一核電廠核污水進行監測。政府相關人士稱，中國要求在進口日本水產時，須對日方養殖和包裝設施進行登記，但目前已暫停受理申請，此舉等同暫停進口。外務省透露正與中方進行技術性磋商。毛寧表示，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件。但是，日方目前未能提供所承諾的技術材料。她續指，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤，「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口也不會有市場」。
外交部：拒絕撤回言論 一切後果由日方承擔
毛寧又指示，高市有關言論從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責。如果日方拒不撤回甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。「中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。」
至於日本牛肉的進口，因為日本2001年爆發瘋牛症，中國暫停進口。日媒指中方已完成國內程序，令恢復日本牛肉對華出口的相關協定於7月生效。中日在食品衛生和檢疫方面持續開展談判，但因中國方面的意向而中止。
香港維持10地入口禁令
中國2023年8月因反對福島第一核電廠核污水排海而全面暫停進口日本水產，禁令6月解除，中國在11月初恢復採購，但47個縣中仍有10個縣未解禁，包括福島、宮城和東京。在禁令前，日本出口水產超過五分一運往中國，而中國亦為日本扇貝(帶子)和海參的最大進口國。香港環境及生態局回覆《am730》表示：「因應日本福島核污水排海，由2023年8月24日起，源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10(都)縣的水產、海鹽和海藻食品禁止進口本港，相關禁令仍然維持。」
中國郵輪取消宮古島上岸觀光
中日交惡對日本旅遊業的影響伸延至郵輪觀光。日本沖繩海關周三表示，原定於周四早上停靠宮古島平良港的中國國營體系郵輪「愛達地中海號」，已取消靠港以及旅客上岸觀光行程。郵輪目前停在平良港內，將於周四返回廈門。愛達地中海號可載2,680人，周二從福建廈門出發，為4日3夜行程，周四在宮古島平良港停靠，原定讓旅客上岸觀光，並在當天下午4時返航。沖繩海關透露，該郵輪周日停靠在那霸港時，船員對船舶代理商透露，「(兩國關係)可能會有影響」，結果郵輪行程果然有異動。
國泰：若顧客需要調整行程會彈性處理
中國當局上周提醒公民避免前往日本，內地多間航空公司免費退改日本線機票。香港保安局早前更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕注意安全。國泰航空指，若有乘客因而出現更改行程需要，會盡量彈性處理，必要時會給予退款。國泰表示，因應近日中國外交部及香港政府發出的外遊警示，公司正密切關注事態發展，同時為已預訂前往日本的顧客，提供調整行程的靈活選項。經由國泰直接預訂航班的顧客，如有需要可聯絡顧客服務團隊，國泰將盡量彈性處理和提供協助；經由其他途徑預訂的顧客，可聯絡相關旅行代理跟進。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/中國再暫停日本水產進口-外交部-當前形勢不會有市場/620294?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
