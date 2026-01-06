中國劇《驕陽似我》Netflix 下架 據報應越南要求 涉劇中出現南海九段線地圖︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】越南政府要求串流平台 Netflix 下架一套中國電視劇《驕陽似我》，原因是劇集中出現涉及南海主權爭議的「九段線」地圖。越南文化、體育與旅遊部電影局前日（4 日）發聲明，指相關畫面歪曲事實，並侵犯越南國家主權，要求 Netflix 在 24 小時內將劇集移除。

《驕陽似我》全劇共 27 集，爭議畫面出現在第 25 集的一場大學課堂場景，背景投射出一幅包含「九段線」的地圖。越南當局完成審查後，將該劇列為禁止發行的「 C 類」作品，並向 Netflix 發出書面下架要求。

Netflix 其後回應，已按越南政府要求在當地平台撤除《驕陽似我》，該劇現時已無法在越南境內觀看。

「霸王茶姬」亦被調查

「九段線」是中國用作標示在南海的主權主張範圍，越南長期反對相關說法，並對影視作品或商品中出現該類地圖採取嚴格態度。越南政府過往曾多次因相同原因，要求下架或禁播影視作品。

在 2023 年，Netflix 曾因中國劇集《向風而行》出現相關地圖畫面，而被要求在越南平台移除內容；同年，電影《Barbie》亦因涉及類似爭議地圖，被禁止在越南戲院上映。越南當局亦曾就部分使用相關地圖標誌的中國茶飲品牌「霸王茶姬」及兒童玩具展開調查。