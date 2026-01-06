中國劇含九段線地圖 越南要求Netflix下架

【on.cc東網專訊】美媒周一（5日）報道，中國電視劇《驕陽似我》中出現北京用以宣示南海主權的「九段線」地圖畫面，越南因而要求網上串流平台Netflix將該劇下架。Netflix隨後發聲明，表示已照做。

越南文化、體育與旅遊部電影司周日（4日）發表聲明指，檢查發現《驕陽似我》一劇中出現「九段線」地圖，認為歪曲事實並侵犯了越南的國家主權。相關地圖在劇中一段大學課堂場景中出現。Netflix回應指，在收到越南政府的書面要求後，平台已在當地下架該劇。

Netflix於2023年也曾因類似原因，叫停在越南上架另一部中國愛情劇《向風而行》，即使該劇在當地發行的版本中已對相關地圖模糊處理。越南還曾因電影《芭比》中出現相關地圖畫面而禁止在當地上映，並調查過應用程式上地圖出現九段線的中國茶飲品牌霸王茶姬。

