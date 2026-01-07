中國加強管制對日出口 日本外務省抗議

（法新社東京7日電） 北京當局昨天宣布加強管制銷往日本的軍民兩用品項後，日本外務省已經就此強烈抗議。

日本外務省表示，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已經向中國駐日本大使館副公使施泳表明，要求北京當局撤回這項措施。

金井表示，「這次僅鎖定我國的措施，與國際慣例有很大差異，絕對無法容許且對此感到相當遺憾。」

中國商務部昨天公告，為維護國家安全和利益，即日起加強管制軍民兩用物項出口到日本，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。

中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示，兩用物項出口管制清單有多達1005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。

中國官媒「中國日報」6日晚間也引述消息人士稱，鑒於日本近期惡劣表現，中國政府正在考慮針對性收緊2025年4月4日列管的7類中重稀土相關物項出口許可審查。

日媒解讀，這是針對日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）有關的發言，加強向日本施壓的其中一環。