中國加速開發 J-36 與 J-50 先進戰鬥機
根據美國國防部於2025年12月發佈的報告，中國正在加速研發兩款先進的戰鬥機，普遍被稱為 J-36 和 J-50。這些飛機被廣泛認為是中國未來空中優勢及海軍航空的願景，可能使該國成為首批測試第六代戰鬥機的國家之一。近年來，各大國之間的競爭越來越集中於下一代軍事航空的發展。中國加速第六代戰鬥機計劃的舉措可謂是這方面最重要的進展之一。
第六代戰鬥機預計將超越目前的第五代機型，例如 F-35 或中國的 J-20。這些未來的飛機不僅專注於隱身和速度，還設計為能夠作為網絡系統的一部分運作。美國的報告強調，中國已不再處於概念或設計階段；這些飛機已經進入活躍的飛行測試計劃，並得到中國頂尖航空業的支持。計劃於2030年代中期具備作戰能力，這使其時間表與美國空軍的 NGAD 及海軍的 F/A-XX 計劃相當。
根據分析，通常被稱為 J-36 的飛機被認為是一款主要用於空中優勢和遠程任務的戰鬥機。專家指出，此飛機可能最終會補充或取代中國空軍早期的第五代戰鬥機。J-36 被廣泛描述為具有無尾或混合翼設計，這種配置能夠降低雷達可見度，並提高氣動效率。此設計也能夠提供更大的內部燃料儲存，這對於在太平洋等大型戰區的遠程作戰至關重要。
J-36 的內部武器艙被預期成為其核心特徵，使飛機能夠攜帶導彈和其他載荷，而不會妨礙隱身性能。整體形狀和結構似乎優化以提高在高度防禦空域中的生存能力。J-36 的一個重要特徵是預期將依賴人工智能和感測器整合，不僅僅作為獨立的戰鬥機，還能作為指揮節點，收集來自多個感測器的信息，並在更廣泛的作戰網絡中共享。
在未來的衝突中，J-36 可能會指揮無人飛行器，管理電子戰任務，或協調遠程打擊。這種方法反映了從孤立平台向完全整合的空戰系統的轉變。除了 J-36 外，中國還被認為在開發第二款第六代飛機，名為 J-50。不同於其陸基對應機型，J-50 顯然是針對航母作業進行優化，以支持中國日益增長的海軍野心。
航母機面臨獨特的挑戰，包括短距離起飛、高壓著陸和有限的儲存空間。因此，J-50 被認為將採用結構強化、強化著陸 gear，甚至可能具有可折疊的機翼，以使其適合航母使用。J-50 的雙引擎配置常被提及，因為這種佈局可以在高要求的航母操作中提供額外的安全性和動力。J-50 很可能成為中國航母空中作戰的未來骨幹，執行空中防禦、艦隊保護以及遠離中國海岸的力量投射任務。
與 J-36 相似，J-50 預計也將強調有人機協作，使其能在複雜的海軍環境中與自主或遙控飛機協同工作。中國在原型飛機上的明顯進展，與美國的做法形成鮮明對比。美國的第六代努力，如下一代空中優勢（NGAD）計劃和海軍的 F/A-XX，則結構為系統系列，而非單一飛機項目。
