中國即將開始量產 J-35 隱形戰鬥機

最新的影像顯示，中國可能即將進入大規模生產先進隱形戰鬥機的階段，而不僅僅是如以往所認為的原型機。更重要的是，這顯示中國最新的第五代隱形戰鬥機 J-35，而不是其較舊且更著名的 J-20。根據分析人士的說法，J-35 的綠色塗裝意味著這些戰鬥機是全新製造的，並仍在測試階段。這些飛機尚未完成最終塗裝，因為設計可能仍在改變，而使用底漆進行檢查則更便宜且更方便。因此，多架綠色飛機同時出現，強烈暗示它們是量產型，而非單一原型。

中國的 J-35 由沈陽飛機公司（SAC）研發，該公司是中國航空工業集團（AVIC）的子公司。據報導，該公司承諾在未來三到五年內將整體戰機產量翻倍。沈陽飛機公司背後的投資超過 86 億元人民幣（約 $1.2 億 / 約 HK$ 9.36 億），工廠佔地面積達 1.62 平方英里（約 4.2 平方公里）。據報導，沈陽飛機公司將成為更大規模的「沈陽航空城」的一部分，這個區域約為 79 平方公里（大約是香港島的面積）。

中國迅速提升生產能力的願望，與美國的 F-35 生產計劃頗為類似，這一點也引起了注意。J-35 不僅僅是空軍的戰鬥機，它還有專為航母設計的海軍版本，因此可能打算從中國最先進的航空母艦「福建」上起飛。這艘航母是中國第一艘完全國產的航母，據稱具備工作電磁彈射器，類似於美國的超級航母。值得一提的是，J-35 的原型機已經在航母上進行過電磁彈射起飛和阻止著陸，這意味著它在作戰上是可行的，而非理論上的設計，這給中國提供了一個隱形航母空中打擊力量，這種情況目前只有美國海軍在大規模運用。

中國通常對先進戰鬥機的生產保持低調，現在在跑道上展示多架戰機似乎是北京的一種有意傳遞的信息。從整體來看，中國似乎希望讓世界知道，它可以在飛機的開發和生產上與美國相媲美。這顯然是有意向美國展示，未來兩國之間的戰爭將不僅取決於誰擁有最佳設備，更取決於哪一方能更快吸收和替換損失。

對於台灣而言，這同樣可能是壞消息，因為 J-35 是針對區域權力投射而優化的。像 J-35 這樣的艦載隱形戰鬥機，可能會使台灣的空防計劃變得更加複雜。這與中國人民解放軍日益增多的軍事演習和施壓行動相結合，顯示中國不僅僅是在建造一款隱形戰鬥機。它正在展示自己能夠大規模生產第五代戰鬥機，並能在現代空戰中，尤其是在海上持續作戰的能力。

