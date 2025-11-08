iHerb雙11優惠全網限時74折
中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品
（法新社倫敦7日電） 英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品。
英國國家打擊犯罪局（NCA）指出，現年37歲、居住英國的蘇炳海，與2023至2024年新加坡史上最大規模的洗錢案有關。
蘇炳海並未在新加坡的調查中被起訴。該案於2023年8月展開同步搜查，追回超過20億美元的犯罪資產。
英國國家打擊犯罪局5日和蘇炳海及其公司Su Empire Limited達成民事和解，將追回價值數百萬英鎊、被認定為「犯罪所得」的資產。
這項和解是在蘇炳海拒絕回應法院於4月要求他說明其英國資產來源的命令後達成。
將被追回的資產包括兩具異特龍（Allosaurus）化石（一對母子），以及一具於2024年12月以1240萬英鎊購得的劍龍（Stegosaurus）化石。
當局還將沒收位於倫敦市中心西敏區、去年以1570萬英鎊購入的9間公寓，以及2022年在拍賣會上以逾40萬英鎊購得的11件中國藝術品。
英國國家打擊犯罪局犯罪資產查扣部門負責人勃吉斯（Rob Burgess）表示：「雖然沒收恐龍化石較為罕見，但這證明犯罪所得法（Proceeds of Crime Act）的價值，不論可疑犯罪資產以何種形式存在，我們都能追回。」
「無論是現金、房產或恐龍化石，結果都是一樣的。」
其他人也在看
女星都愛百搭鍊帶包！蔡依林、林志玲同款「不挑身」女神包、BV、DIOR默默熱賣
當提到近期名人熱議的It Bag，Valentino Garavani Panthea絕對是時尚圈的焦點。由創意總監Alessandro Michele打造的這款包自FW25亮相後便氣勢驚人，無論在林女人我最大 ・ 1 天前
陳家樂全裸上陣拍戲 廖子妤嚇到斷片
【on.cc東網專訊】藝人陳家樂、廖子妤（Fish）及導演譚惠貞昨晚（6日）出席英皇電影《像我這樣的愛情》於第22屆香港亞洲電影節首映。談到Fish於戲中戴眼鏡造型看起來不像她的樣子，她笑指那是真正的近視鏡，因自己有600、700度近視，鏡片令眼睛看起來變小，加東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
奚夢瑤甜蜜挽何猷君逛商場！豪門夫妻真實互動曝光 網讚：根本偶像劇日常
近日，有網友在香港遇見奚夢瑤與何猷君夫妻，女方挽著老公的手臂邊走邊聊，舉止親暱自然，引發不少討論。當天奚夢瑤身穿白色毛衣搭配短裙，展現修長身材；何猷君則拎著購物袋，全程陪伴在側。兩人沒有保鑣隨行，網友形容「就像普通情侶約會」，由於奚夢瑤身高178公分、何猷君約170公分，兩人並肩而行的畫面也成為焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
美最高法院暫緩緊急撥款令 川普政府免即時支付糧食援助
（法新社華盛頓7日電） 美國最高法院今天表示，川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利。下級法院本週原本裁定，川普政府必須在今天結束前，全額資助11月份的營養補充援助計畫。法新社 ・ 13 小時前
蘇炳海涉洗錢案遭英國沒收資產 包括三具恐龍化石價值逾億 生於福建傳擁多國護照︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國當局在一宗追討涉嫌犯罪所得的案件中，沒收新加坡商人蘇炳海名下的多項高值資產，其中包括價值過億港元、距今約 1 億 5 千萬年的侏羅紀恐龍化石，成為案件焦點。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力
（法新社庫克群島8日電） 中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。法新社照片顯示，長約100公尺的「大洋號」今天上午駛入庫克群島港口停泊，船身印有中國大洋礦產資源研究開發協會標誌。法新社 ・ 12 小時前
重提白人農民遭屠殺指控 川普宣布抵制南非G20
（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普表示，美國官員將不會出席在南非舉行的20國集團（G20）峰會，並再次提出南非白人（Afrikaner）正遭到系統性「殺害與屠戮」的說法。川普曾在9月宣布，將由副總統范斯（JD Vance）代替他出席本月稍晚的這場會議，但他現在表示，美國代表將完全跳過這次峰會。法新社 ・ 13 小時前
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
啟德體育園推紀錄片 回顧園區工程
【on.cc東網專訊】啟德體育園自3月開幕以來已舉辦多場活動及演出，吸引了大批觀眾入場。園方推出了系列紀錄片《築夢啟德》，細說園區過去、現在與未來。啟德體育園行政總裁莊澤基指，希望更多球迷親身體驗體育園的魅力，於未來歲月共同見證其為香港帶來的影響。on.cc 東網 ・ 13 小時前
香港海運周本月中舉行 陳美寶指屆時公布「伙伴港口」名單
【Now新聞台】香港海運周將於本月中舉行，運輸及物流局局長陳美寶指，將於期間公布首批「伙伴港口」名單。陳美寶在網誌提及，香港海運周會於本月16日至下月22日舉行，屆時會舉行世界航商大會及亞洲物流航運及空運會議。而施政報告提出，會與具戰略合作意義及一帶一路的地區港口建立「伙伴港口」關係，局方表示會於活動期間公布首批「伙伴港口」名單。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
全運會｜開幕禮明晚於廣州舉行 習近平將出席並宣布運動會開幕
全國運動會開幕禮明晚於廣州舉行，央視報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席明晚在廣東奧林匹克體育中心舉行的開幕式，並宣布運動會開幕。 李家超同樣會出席開幕禮 至於行政長官李家超明日將率領特區政府代表團前往廣州出席開幕式。特區政府代表團成員包括政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局局am730 ・ 9 小時前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（法新社紐約7日電） 2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。38歲的肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今年2月以Not Like Us橫掃葛萊美，勇奪5獎；隨後又登上全球矚目的超級盃中場秀舞台，演唱多首代表作，成為樂壇焦點。法新社 ・ 9 小時前
國際會議聚焦汞 多國同意2034年前停用汞齊補牙
（法新社日內瓦8日電） 多國代表7日同意，在2034年前逐漸淘汰在治療蛀牙時，使用含汞填充物。這場聯合國「汞水俁公約」締約國會議，在瑞士日內瓦召開，會議閉幕聲明指出，締約國「同意在2034年前停用含汞牙科填充物，對於減少汞汙染具有重大意義」。法新社 ・ 12 小時前
涉指導受查人應對「造市」調查 廉署加控證監會時任副總監
廉政公署早前落案起訴一名證監會時任副總監串謀妨礙司法公正，涉嫌在證監會調查涉及一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，案件今日(11月7日)在東區裁判法院提訊。廉署經進一步調查及按律政司法律意見，加控被告公職人員行為失當罪名。 被告鄧映霞(49歲)，時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監，早前被am730 ・ 1 天前
巴西南部龍捲風侵襲 至少5死130傷
（法新社巴西利亞7日電） 巴西有關當局說，一道龍捲風今天席捲南部市鎮部分地區，造成至少5人喪生，約130人受傷。巴拉納州民防單位在聲明中說：「目前已確認有5人因龍捲風喪生。法新社 ・ 11 小時前
紅磡男子飛墮大廈平台 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】紅磡有人墮樓。今晨(8日)10時50分，一名姓李(62歲)男子，於溫思勞街1號榮豐大樓高處墮下，倒臥平台受傷。消防接報到場拯救，將事主救回地面，男子陷入昏迷，由救護車送院搶救，惜延至上午11時48分傷重死亡。on.cc 東網 ・ 17 小時前
騙案｜電騙集團扣留傀儡身份證及拍攝外表防止私吞贓款 警方搗破集團拘捕5人
騙案頻生，警方前日至今日在全港多區以「欺騙手段取得財產罪」拘捕1名持內地雙程證的跨境電騙集團骨幹成員及4名本地收錢傀儡，牽涉今年9月至11月發生的10宗「猜猜我是誰」騙案，涉及219萬元騙款。 警方發現犯罪集團招募多名本地人作為傀儡，負責從受害人收取贓款。犯罪集團為避免傀儡私吞贓款，會事前扣留傀儡的身份證，並且拍am730 ・ 14 小時前
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（法新社喀布爾8日電） 阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒體上寫道：「會談期間，巴基斯坦試圖將自身安全的所有責任推給阿富汗政府，卻未展現出承擔阿富汗安全或自身安全責任的意願。」法新社 ・ 13 小時前
Shein進軍歐洲頻遇阻 義大利憂快時尚衝擊產業
（法新社米蘭7日電） 中資超快時尚電商平台Shein因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網站暫遭封禁，Shein如今在義大利也面臨產業界反彈。Shein是線上快時尚零售商，創立於中國，總部設在新加坡，上月在米蘭舉辦首次義大利時裝秀。法新社 ・ 1 天前
炎明熹宣布平安夜亞博開音樂會 門票下周公開發售惹粉絲期待：很久沒聽你唱歌了
現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，不過上年疑因有意唔續約TVB而遭雪藏，工作量近乎零，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，佢噚晚（6日）喺社交網站宣布將於12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前