中國啟動全球最大分佈式 AI 計算池，效率達單一數據中心 98%

中國啟用了全球最大的分佈式人工智能計算池，根據報導，這個寬達 1,243 英里的計算能力池可以實現單一數據中心 98% 的效率。遠程計算中心的連接使系統協同工作，幾乎如同一台巨型計算機運行。這一系統被稱為未來網絡測試設施（Future Network Test Facility，簡稱 FNTF），於 12 月 3 日開始運行。這個大規模的分佈式人工智能計算網絡通過高速光纖網絡連接遍布約 1,243 英里的數據中心，讓它們幾乎如同一台超級計算機運行。

中國工程院院士、該項目的首席主任劉雲杰表示，這條專用數據高速公路在對實時需求極高的場景中具有革命性的意義，例如人工智能大型模型訓練、遠程醫療和工業互聯網。訓練一個擁有數百億參數的大型模型通常需要超過 500,000 次迭代。在我們的確定性網絡上，每次迭代僅需約 16 秒。若沒有這種能力，每次迭代可能需要超過 20 秒，這將可能使整個訓練週期延長數個月，劉雲杰補充道。

項目領導報告指出，該網絡實現了大約 98% 的統一數據中心集群的效率，使其能夠支持如訓練大型人工智能模型、實時工業應用和遠程醫療等繁重的工作負載。根據報導，通過協同地理位置分散的計算資源，該中心旨在縮短訓練時間、降低成本，並使高端人工智能開發在中國內部變得更加可及。

這一進展還符合中國更廣泛的戰略，即建立全國性的計算能力平台，並補充其他在能源豐富區域部署數據中心和投資於光子及量子增強芯片等新興技術的努力。儘管該系統承諾提供顯著的優勢，但其在持續負載下的長期性能、能源需求和安全考量將決定其最終的變革性。

該系統據報導被定位為服務於國家「東數西算」項目。報導顯示，FNTF 首次在中國「重大國家科技基礎設施建設中長期規劃」中於 2013 年提出。如今，該設施涵蓋 40 個城市，總光纖傳輸長度超過 55,000 公里，足以繞赤道 1.5 圈。這一平台全天候運行，能夠同時支持 128 個異構網絡，並以並行方式運行 4,096 次服務試驗，展現出高通量、高可靠性和確定性傳輸能力，據《南華早報》報導。

該系統還支持其他戰略目標，例如通過實現遠程診斷來改善醫療服務，並通過長距離實時數據處理來提升工業自動化。儘管該設施帶來了可觀的優勢，但仍然存在幾個不確定性。要在如此廣泛的距離上維持高效率，將需要卓越的網絡穩定性，而運行多個互聯中心的能源需求也可能相當可觀。

