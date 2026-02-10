中國啟動全球首個免費人形機器人戰鬥聯盟，贏得金腰帶獎金達 1,440,000 美元

中國於週一在深圳發佈了全球首個免費人形機器人格鬥聯賽，名為「終極機器人淘汰賽傳奇」（Ultimate Robot Knockout Legend，簡稱 UKRL）。這項聯賽將讓參賽者使用 EngineAI 提供的 T800 機器人，並且是免費提供的。根據《全球時報》的報導，獲勝的隊伍將由主辦方頒發價值 $1.44 million / 約 HK$ 1,123萬的金色冠軍腰帶。中國專家指出，這類活動突顯了國家在技術和機器人技術上的成就及其應用。

UKRL 2026 賽季將設有分級比賽，並持續至今年 12 月。EngineAI 去年 12 月初發佈的 T800 機器人，展示了其清晰無瑕的格鬥動作，並在網上贏得了廣泛的讚譽。根據該公司的網站，這款機器人能夠執行如側踢和 360 度空中翻轉等武術動作。T800 採用航空級鋁合金面板，外型流線型，提供耐用且輕便的性能。

T800 還配備了一個主動冷卻系統，確保其在高強度表現下可持續運行最多 4 小時，使用固態鋰電池架構。這款人形機器人具備多模態感知系統，結合了 360 度 LiDAR、立體相機和超快的環境處理能力，以保持對周圍環境的即時感知並避免障礙。其高性能的關節馬達能提供高達 450 Nm 的扭矩，使其能進行如空中踢、旋轉的 capoeira 動作和快速的方向變換。

UKRL 2026 反映了中國提高對機器人認識及推廣應用的努力。來自北京的資深分析師潘鶴林表示，這類比賽有助於提升公眾對人形機器人的認識，並擴大其潛在應用。他指出，實際部署是消除人形機器人目前面臨的實踐和技術瓶頸的關鍵步驟。前商湯科技智能產業研究院院長田峰透露，免費提供 T800 機器人將有助於小型企業克服研發障礙，並在產業、學術和研究機構的應用整合中發揮重要作用。

田峰表示，實際環境中的實戰測試可以將技術開發周期縮短超過 30%，同時加快實驗室模擬結果與現實表現的驗證。此次活動將特別監控多項指標，包括運動控制、動態平衡和抗衝擊能力。在此過程中，減速器、絲杠和靈活手指的主要組件將進行全面測試。

田峰告訴《全球時報》，機器人格鬥具有強大的病毒式吸引力，與傳統的機器人印象截然不同，幫助打破「冰冷機械手臂」的刻板印象。這種活動激勵年輕一代參與、學習和追求先進技術。然而，專家警告，專注於格鬥性能可能會使機器人發展偏離典型的工業或服務用途，因為打鬥需要極端、短暫的高衝擊運動，而非穩定、實際的操作。隨著體現智能的快速發展，中國的人形機器人正在迅速進步，擴展其在工業環境和家庭環境中的潛在角色。

