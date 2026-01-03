中國啟動固態電池項目 以提升電池技術

中國正加快推進固態電池技術的步伐，最新的試點項目在北京展開。這個名為「全固態電解質試點生產與測試驗證能力建設項目」的計劃，由國聯汽車動力電池研究院主導。該項目的重點是研究、測試及驗證固態電解質材料，這些材料是決定全固態電池性能和安全性的關鍵組件。該計劃得到了包括國家中央企業在內的聯盟支持，其中還包括中國電池巨頭寧德時代（CATL）和上汽集團（SAIC Motor）作為股東。這項努力是更廣泛行業推動的一部分，支持新興的國家標準及不斷增長的下一代電池技術投資。

試點設施將設立於北京的懸旗經濟開發區，利用現有的工業建築改造為實驗室和試點規模的運作。計劃包括一條固態電池材料的實驗生產線，配備高精度表徵儀器和智能控制系統，將採購 103 件設備。該設施預計每年能達到約 25 噸固態電解質材料的研究和試點產量。這個項目被設計為試點和驗證平台，而非大規模生產工廠，將有助於建設中國在固態電池方面的工業專業知識和供應鏈，儘管全面商業化的推廣仍需數年時間。

廣告 廣告

固態電解質被視為下一代全固態電池的關鍵組件，這些電池使用固體材料取代傳統的液體電解質。雖然這些電池被認為是汽車動力系統的未來，但目前尚未達到大規模商業生產。技術挑戰依然顯著，包括固固界面的高阻抗、鋰樹枝晶的形成，以及在重複充放電周期中積累的機械應力。

中國在固態電池基礎設施上的推進愈加強勁，整體供應鏈仍處於早期階段，生產成本相對較高。最近，中國發佈了首個固態電池的國家標準諮詢草案，這表明監管和政策框架開始支持該行業。因此，這一新獲批的北京試點項目反映了中國電池行業更廣泛的推動力，旨在建立共享的基礎設施，用於固態電池材料的研究、試點測試和驗證。這類舉措的目的是加強工業知識基礎，並為未來的大規模生產做準備。

在這一行業推動的基礎上，國聯汽車動力電池研究院團結了中央和地方國有資本、主要汽車製造商及關鍵電池供應商。其股東包括由中國中央政府全資擁有的優研科技集團，以及一汽集團、東風汽車、北汽集團、長安汽車、廣汽集團、宇通客車、華晨（寶馬汽車）、寧德時代（CATL）、BTR、東軟睿馳及天津力神等。另一股東華鼎新能源基金則由南寧工業投資集團和四川能源集團等地方國有實體支持。國聯長期以來作為協作創新平台，參與國家及地方項目，推進中國的電池技術並促進行業間的合作。

推薦閱讀