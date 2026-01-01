中國啟動強大人工智能系統 直接連接國家超級計算基礎設施

中國在全球人工智能（AI）競賽中邁出了重要一步，最近發佈了一個強大的人工智能系統，該系統可以直接訪問國家的超級計算基礎設施，並自主進行高級科學研究。這個系統於 12 月 23 日正式啟用，標誌著一個重要的里程碑，恰好在美國宣布其雄心勃勃的 AI 科學計劃幾周後。這個旨在國家級運行的新平台，已經向全國超過一千個機構用戶開放。

與傳統的研究工具不同，這個系統可以獨立規劃和執行複雜的科學任務，從而引發了人們對 AI 如何改變科學、安全和全球技術競爭的新問題。根據《中國科學日報》的報導，這個新的 AI 代理可以接受簡單的自然語言指令，並在最少的人類參與下完成整個研究工作流程。一旦接到任務，它可以將問題拆分為步驟，分配計算資源，運行模擬，分析大量數據，並生成全面的科學報告。

該系統旨在作為一個自我導向的研究助手，而不是一個被動的工具。官員表示，這種方法顯著減少了複雜科學工作的所需時間。以往需要研究人員整整一天才能完成的任務，如今可以在大約一小時內完成。當前已支持近 100 條科學工作流程，涵蓋材料科學、生物技術和工業人工智能等關鍵領域，重點是通過自動化例行但計算密集的研究過程來加速發現。

這項工程的核心是中國的國家超級計算網絡（SCNet）。這個高速度數字骨幹連接著全國 30 多個超級計算中心，允許計算能力根據需求進行集中和分配。SCNet 在 2023 年首次啟動，作為整合超級計算和智能計算資源的更廣泛努力的一部分。該平台於 2024 年 4 月在天津的濱海高科技區正式揭幕，自那以來迅速擴展，連接服務於政府機構、企業、大學和研究機構的計算中心。通過讓 AI 直接訪問這一基礎設施，中國已經超越了實驗系統，進入了大規模部署的階段，這一方法可能會顯著改變全國範圍內的科學研究方式。

參與該項目的中國科學家表示，這個平台代表著科學工作的一次深刻變革。科學正在從數據運算轉向 AI 驅動的發現。中國科學院院士、SCNet 專家小組負責人錢德培在發布會上表示，這些新的 AI 代理將連接散佈在不同系統中的工具、數據和計算能力，為科學家提供更好的工具以更快創新。其他人強調，這一變化既是組織上的，也是技術上的。據《南華早報》報導，高性能計算研究中心副主任曹振南解釋，AI for Science 不僅是一條技術途徑，也是對研究組織方式的轉變。

這一發佈緊隨北京於 8 月宣布的全國 AI+ 計劃，此計劃明確呼籲利用 AI 加速科學發現和工業創新。中國的此一舉動發生在與美國在 AI 和先進計算領域競爭加劇的背景下。幾十年來，兩國都在超級計算機上進行巨額投資，用於敏感工作，包括武器模擬、高級製造和藥物發現。美國的回應於 11 月發表，時任總統唐納德·特朗普宣布了「創世任務」，被描述為一項 AI 曼哈頓計劃。該計劃由能源部主導，旨在利用聯邦超級計算機和大量政府研究數據集來訓練強大的 AI 代理。

特朗普表示，該任務將投資於 AI 驅動的科學，以加速科學進步，並增強美國的技術主導地位和全球戰略領導力。然而，美國的計劃受到嚴格截止日期的約束，包括在 270 天內進行初步能力展示。相比之下，中國的早期部署也帶來了嚴重風險，讓 AI 系統直接控制國家超級計算網絡可能暴露敏感數據，增加網絡入侵風險，或使 AI 獲得與武器系統相關的機密信息。

