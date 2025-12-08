中國國防部 X 開通帳號 官媒：建立更開放透明形象

中國國防部今日（8 日）在美國社交平台 X 開設官方帳號。

中國國防部今日（8 日）在美國社交平台 X 開設帳號，首則帖子是中國軍隊的宣傳短片，講述解放軍維護和平、救濟災民等任務。帖子只用英文，形容開設帳號是締造歷史，並表示會透過平台分享有關中國和中國軍事的故事。

「滿足外間好奇」、「協助破除抹黑」

中國政府機關在 X 開設帳號並不多見，但非首次，例如中國商務部及中國海軍等。官員個人帳號則一直存在，例如引發中日外交風波的中國駐大阪總領事薛劍便在 X 設有帳號，並多次在該平台對外國政要發表激進言論。

英文《中國日報》報道，中國國防部在 X 開設帳號旨在為中國軍隊建立更開放、更透明及更有自信的形象。報道引述中國海軍研究院前研究員張軍社指出，新帳號讓全球網民更了解解放軍的建設與發展，可滿足外間對中國軍事的好奇，從而加強解放軍與世界的接觸。網民亦可直接在該帳號留言，與中國國防部互動，有助澄清一些錯誤觀念或誤解，破除謠言及抹黑。

不過 X 在中國大陸不能登入，X 的大股東馬斯克今年一月便曾在 X 表示一直反對美國政府禁止 TikTok ，理由是禁令違反言論自由，但當 Tiktok 可以在美國運作，而 X 不能進入中國，則屬不平等，需要改變。