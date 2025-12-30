中國在台灣周邊進行史上最大規模的軍事演習

中國於星期二加大對台灣的軍事壓力，向該島發射火箭，並部署兩棲攻擊艦、轟炸機及軍艦，這是其歷來最大規模的封鎖演習的第二天。這項演習於星期一早上開始，涵蓋了台灣周邊海域及空域，並緊隨華盛頓上週公佈對台軍售計劃，總額達到 111 億美元（約 HK$ 865.8 億）。

中國軍隊在當地時間早上 8 時至下午 6 時（GMT 00:00 至 10:00）進行了實彈演練，圍繞自我管理的島嶼，展現持續的戰鬥準備。北京方面表示，這次演習針對其所謂的分裂主義者和外部勢力。台灣國防部指出，部分實彈演習計劃在台灣所認定的領海內進行，這些領海定義為距離海岸線 12 海里（約 7.5 英里）以內，這一公告引發了對民航及海上交通的安全擔憂。

台灣民航局報告指出，星期二有超過 80 班國內航班被取消，其中許多航班服務於台灣的離島。此外，預計超過 300 班國際航班將面臨延誤，因為航空公司正在重新安排航班以避開演習區域。這次演習代號為「正義使命 2025」，是自 2022 年美國眾議院議長南希·佩洛西訪問台灣以來，中國第六次在台灣周邊進行大規模軍事演習。

